Hem tasarlıyorlar, hem de aile bütçelerine katkı suruyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hem tasarlıyorlar, hem de aile bütçelerine katkı suruyorlar

İHA

Hem tasarlıyorlar, hem de aile bütçelerine katkı suruyorlar

Mudanya Halk Eğitim Merkezi’ndeki giyim kursuna gelen ev kadınları, hem kendi modasını tasarlıyor, hem de ürettiği giysileri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.
Mudanya Halk Eğitim Merkezi’nde (Mudanya HEM) meslek edindirme kursları devam ediyor. Salgın şartlarına riayet edilerek düzenlenen kurslarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarından ödün verilmiyor. Özellikle kadın giyimde yeni tasarımlar, giysi modelleri, örnek giysiler hazırlanan kursa gelen ev hanımları hem zamanını verimli geçiriyor hem de yeni bir meslek edinmiş oluyor. Mudanya HEM’de eğitmen Aysel Güler Bakırcan rehberliğinde açılan giyim kursunda kursiyerler kendi modasını oluşturuyor. Giyim Kursu Eğitmeni Aysel Güler, “Bu kursa hiçbir şey bilmeden gelen öğrenciler, kurs sonunda kendi giysilerini yapabilecek kadar eğitim almış oluyor. Yeni modeller tasarlayarak, kendi modasını yaratıyor. Aynı zamanda buraya gelen kursiyerler bu işi meslek haline de getirebiliyor. Kendi kıyafetlerinin yanı sıra siparişler alarak da hem kendisi için yeni bir gelir kapısı açmış oluyor hem de aile bütçesine katkıda bulunabiliyor” dedi.
Giyim Kursu’na kayıt olmak isteyenler, Mudanya Halk Eğitim Merkezi’nin resmi internet adresi https://mudanyahem.meb.k12.tr/ ziyaret edebileceği bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak köpeğine pitbull saldırısı kamerada
YEREL HABERLER Sokak köpeğine pitbull saldırısı kamerada
Şehit ve gazilerin hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL HABERLER Şehit ve gazilerin hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor
Osmangazi’de sofralar ayrı, gönüller bir 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği
YEREL HABERLER Osmangazi’de sofralar ayrı, gönüller bir 371 bin ...
Otomobil takla attı; emniyet kemeri takılı sürücünün burnu bile kanamadı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı; emniyet kemeri takılı sürücünün ...
(ÖZEL) Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı "Daire kapısını çaldık açan olmadı uyandırmak için buraya indik" bahanesi 'yok artık' dedirtti Yavuz hırsız ev sahibini bastıramadı, 'sen kimsin' tartışması olaya damga vurdu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı "Daire ...
Başkan Erdem’den Nilüfer’in sultanlarına kutlama ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den Nilüfer’in sultanlarına kutlama ...
Kırık kalp sendromu
YEREL HABERLER Kırık kalp sendromu
(Özel) Dev kayalarda erken Roma dönemine ait figürler gizemini koruyor
YEREL HABERLER (Özel) Dev kayalarda erken Roma dönemine ait figürler ...
(Özel) TOGG inşaatı hızla yükseliyor, büyük proje canlı yayında izlenecek TOGG inşaatı 7 gün 24 saat izlenebilecek TOGG Fabrikası yanındaki araziler değerine değer kattı
YEREL HABERLER (Özel) TOGG inşaatı hızla yükseliyor, büyük proje ...
Yargıtay’dan emsal karar: İşveren, müdürün işlemlerinden sorumludur Müdürün "Bir daha gelme" sözü tazminat sebebi sayıldı
YEREL HABERLER Yargıtay’dan emsal karar: İşveren, müdürün ...
(Özel) Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra bıçakla saldırdı Kadını bıçak darbesinden montu kurtardı Kades ihbarı sonrası polis ekipleri olay yerine gelip, kadını koruma altına aldı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra ...
(Özel) Kısıtlama saatinde trafikte "yok artık" dedirten hareket Bursa'da kamyonet sürücüsü uygulama noktasını görünce ana yolda geri geri kaçmaya çalıştı
YEREL HABERLER (Özel) Kısıtlama saatinde trafikte "yok artık" ...
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi Kadınlar Basketbol Ligi: Bursa BŞB: 66 - Gürespor: 59
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Basketbol ...
Marketten şampuan hırsızlığı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Marketten şampuan hırsızlığı kameraya yansıdı
Bursa BŞB, Kadınlar Basketbol Süper Ligi´ne yükseldi
YEREL HABERLER Bursa BŞB, Kadınlar Basketbol Süper Ligi´ne yükseldi
Şampuanları pantolonunun içine sokarak çaldı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Şampuanları pantolonunun içine sokarak çaldı; o anlar ...
Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli ...
Bursa’da polise 10 Nisan sürprizi
YEREL HABERLER Bursa’da polise 10 Nisan sürprizi
Kavga ihbarına gelen polislere pastalı sürpiz
YEREL HABERLER Kavga ihbarına gelen polislere pastalı sürpiz
Bursa'da tek katlı ev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da tek katlı ev yandı
TIR'ın altında kalan 16 yaşındaki motosikletli kurye hayatını kaybetti
YEREL HABERLER TIR'ın altında kalan 16 yaşındaki motosikletli kurye ...
Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları ...
2 kez gazi olan polisin meslek aşkı Kızı da babasının yolunda gidiyor
YEREL HABERLER 2 kez gazi olan polisin meslek aşkı Kızı da babasının ...
Gazetecilerden polislere, ‘Silah yüklü araç’ sürprizi İhbarı alan polisler tören alanından ihbara koştular
YEREL HABERLER Gazetecilerden polislere, ‘Silah yüklü araç’ ...