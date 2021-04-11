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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti teşkilatı Bursa'nın geleceği için bir araya geldi

İHA

AK Parti teşkilatı Bursa'nın geleceği için bir araya geldi

Bursa’nın geleceğine dair atılan adımların konuşulduğu toplantıda AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, “Liderimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilatlarımıza olan güven ve desteği ile her zaman olduğu gibi Bursa’nın geleceğinin teminatıyız” dedi.
AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısında Bursa için yatırımlar ve teşkilat çalışmaları masaya yatırıldı. Bursa Merinos AKKM Yıldırım Beyazıt Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Ayhan Salman, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, il yürütme kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinin olumsuzluklarına ve yıllardır gittikçe güçlenen, büyüyen, dünya kamuoyunda daha fazla söz sahibi olan Türkiye’nin büyümesini engellemeye çalışan iç ve dış güçlere rağmen, ak kadroların birlik ve beraberlik içerisindeki sağlam duruşları ile Türkiye’nin güçlü geleceğine yürüyüşünü sürdürdüğünü vurguladı. Ala, Türkiye’ye ve Bursa’ya yakışır hizmetlerin yine AK kadrolarca verileceğini belirterek, “Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, milletimizden aldığımız güçle milletimize hizmete devam edeceğiz” dedi.
AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise, geçtiğimiz günlerde Ankara’da AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısında Bursa’nın önemine vurgu yapıldığını belirtti. Başkan Gürkan, “Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a projelerimizi ve çalışmalarımızı ilettik, övgü ve tam desteğine mazhar olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilatlarımıza olan güven ve desteği ile Bursa'da proje ve çalışmalarımızı bir bir hayata geçireceğiz. Aldığımız güçle, her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Ayhan Salman, kuruluşundan bu yana partilerinin ve AK Parti vizyonunun en önemli destekçilerinden olan Bursa’nın ve AK Parti Bursa teşkilatlarının yeni dönemde de Türkiye’ye örnek çalışmalarını sürdüreceğini ifade ederek, her fırsatta teşkilat mensupları ile biraraya gelerek AK Parti’nin istişare kültürünü sergileyen İl Başkanı Davut Gürkan’a teşekkür etti.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ise yalnızca Türkiye’nin değil bölgesindeki tüm mazlumların umudu, geleceğinin teminatı haline gelen AK Parti’nin başarısının kaynağının halkın yıllardır gösterdiği teveccühü olduğunu belirtti. Hakan Çavuşoğlu, bu teveccühten destek alarak her birimden AK Parti ve Türkiye sevdalısı ile hedefleri yolunda birlik ve beraberlik içerisinde emin adımlarla yürümeye devam edeceklerine olan inancını dile getirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa’nın her noktasına hizmet götürüp, Bursa’ya yakışır hizmetler verebilmek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Bu yolda kendilerine destek veren başta Bursa Halkı olmak üzere, her birimden AK Parti Bursa teşkilatlarına teşekkür eden Alinur Aktaş, tüm potansiyelleri ile Türkiye’nin lokomotifi konumundaki Bursa’nın kalkınmasının Türkiye’nin kalkınması demek olduğunun bilinci ile Bursa’nın güçlü geleceği yolunda adımlarını gün geçtikçe hızlandırıp, sağlamlaştırdıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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