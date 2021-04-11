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TEKNOFEST’te yarışacak mühendislerden GUHEM’e tam not

İHA

TEKNOFEST’te yarışacak mühendislerden GUHEM’e tam not

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçen Türkiye’nin ilk uzay havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), TEKNOFEST 2021’de yarışacak genç mühendisleri ağırladı.
BTSO öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle 13 bin 500 metrekare alanda kurulan GUHEM’i Türkiye’nin ayakları yere basmayan tek festivali olan TEKNOFEST 2021 programına katılacak üniversite öğrencileri ağırladı. Uzay ve havacılık alanında farkındalık oluşturmak amacıyla kurgulanan merkezi ziyaret eden mühendislik fakültesi öğrencileri, GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu tarafından bilgilendirildi. Mirahmetoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2013 yılında ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda hayata geçen merkezde 160’a yakın farklı düzeneğin yer aldığını söyledi. GUHEM’in Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezleri arasında yer aldığını kaydeden Mirahmetoğlu, “Havacılık ve uzayla ilgili her türlü faaliyet, GUHEM’de bulunuyor. Merkezin ilk katında havacılık üzerine düzenekler yer alırken, buradaki ziyaretçiler simülatörlerde birebir uçak kullanma deneyimi yaşayabiliyor. Tamamen hareketli bir sivil uçağın nasıl kullanılabileceğini öğretiyoruz. İkinci katta ise uzay teması işleniyor. Salgının etkisinin ortadan kalkmasıyla misafirlerimizi merkezimizde ağırlamaya başlayacağız. Hedefimiz, GUHEM ile ulusal ve uluslararası birçok etkinliği Bursa’ya kazandırmak” şeklinde konuştu.
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Faruk Sarıgöz, ‘Genç Mimar Sinan Vefa Roket Takımı’ olarak Teknofest Roket Yarışması Yüksek İrtifa Kategorisinde 2. olduklarını söyledi. Bu sene roketin içerisinde 4 kilogramlık bir faydalı yük taşıyacaklarını dile getiren Sarıgöz, her geçen sene daha yüksek hedeflere ulaşmak için çalıştıklarını vurguladı. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin uzay ve havacılık alanına ilgisi olan çocuklara ve gençlere büyük faydalar sağlayacağını ifade eden Sarıgöz, “Beklediğimden çok daha güzel ve faydalı bir merkez. Türkiye’de savunma sanayi ve teknoloji firmalarımız çok güzel işler çıkarıyor. Toplumda bu çalışmaların bir karşılığı olması gerekiyor. GUHEM de insanlara savunma ve uzayhavacılık noktasında iyi bir deneyim yaşatacak düzeyde. Sadece Bursa’da yaşayanların değil, herkesin GUHEM’i ziyaret etmesi gerekiyor” diye konuştu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Nuri Aydoğdu, GUHEM’in zengin içeriğe sahip bir merkez olduğunu ifade ederek, “Yeni neslin uzay ve havacılığa karşı bir merakı var. Bu meraklarının pekişmesinde GUHEM önemli bir rol üstlenecek. Özellikle merkezdeki simülasyonlar çok etkileyici. Bu merkezin Bursa’da olması da büyük bir şans. GUHEM’in hayata geçmesini sağlayan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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