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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 82-77

DHA

Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 82-77


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -
SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Atluğ Köselerli, Özge Şentürk
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Xavier Munford 16, Lamar Anthony Peters 14, Oğuz Savaş 20, Can Maxim Mutaf 7, Stefan Bircevic 6, Metin Türen 4, Birkan Batuk 6, Tevfik Akdamar 8, Ömer Can İlyasoğlu 1
FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 12, Tarik Biberoviç 8, Danilo Barthel 11, Kenan Sipahi 5, Ahmet Düverioğlu 9, Lorenzo Brown 4, Alex Perez 5, Kyle O Quinn 4, Jarrell Eddie 11, Ali Muhammed 8, Berkay Candan
1'İNCİ PERİYOT: 20-15
İLK YARI: 40-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-62
ING Basketbol Süper Ligi´nin 28'inci hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, evinde Fenerbahçe Beko´yu 82-77 yendi.Bu sonucun ardından Frutti Extra Bursaspor, ligdeki 12'nci galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Beko ise 7'nci kez mağlup oldu.
İki ekibin de savunmaya ağırlık verdiği mücadelenin ilk dakikaları, karşılık sayılar ile geçildi. Ahmet Düverioğlu ile pota altından verim alan Fenerbahçe Beko, 5'inci dakikayı 13-8 önde geçti. Munford ve Oğuz´un sayıları ile skora denge getiren Bursa ekibi, Metin´in turnike basketiyle de 15-13´lük üstünlüğü sağladı. Bu bölümde oyun ritmini elinde tutan ev sahibi, ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.
İkinci periyoda Ali Muhammed´in üst üste basketleri ile başlayan Fenerbahçe Beko, kısa sürede durumu eşitlerken, Brown´ın turnike basketiyle yeniden öne geçti: 20-22. Bircevic ile etkili olan Bursa temsilcisi, Munford´un serbest atış isabetlerinin ardından 15'inci dakikayı 32-26´lık skor üstünlüğü ile geride bıraktı. Avantajını kalan bölümlerde de koruyan Bursa temsilcisi, soyunma odasına 40-34 önde gitti.
Dönüşte Ahmet, Biberovic ve Melih´in basketleriyle 8-0´lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 22'nci dakikada 42-40 öne geçti. Her iki ekibin de savunmasını sertleştirdiği bu bölümlerde, üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. Oğuz ve Munford´un skorerliğine, konuk ekip Melih ve Brown ile cevap verirken, karşılaşmanın final periyoduna Fenerbahçe Beko´nun 62-60´lık üstünlüğü ile girildi.
Can´ın basketiyle eşitliği sağlayan Bursa temsilcisi, Oğuz´un smaç basketinin ardından, Birkan´ın dış atış isabetiyle bir anda ritim bularak farkı açmaya başladı. Munford´un da dış atış isabeti sonrası 35'inci dakika ev sahibinin 74-66´lık üstünlüğü ile geçildi. Uzun süre hücumda etkisiz kalan Fenerbahçe Beko, Eddie ve Biberovic´in üç sayı isabetleriyle oyuna yeniden tutundu: 74-72. Nefes kesen mücadelenin son dakikasına ev sahibinin 80-77´lik üstünlüğü ile girildi. Skor avantajını koruyan Frutti Extra Bursaspor, karşılaşmadan 82-77´lik galibiyetle ayrıldı
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2021-04-11 15:00:26

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