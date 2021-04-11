Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü, yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sularında İnegöl ilçesi Yeni Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi´nde meydana geldi. Caddeden sokağa dönüş yapan Murat Ortak (37) yönetimindeki 16 P 7261 plakalı otomobil, seyir halindeki Macit Marouf´un (23) kullandığı 16 MA 5356 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Marouf, yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere, otomobilin dönüş yaptığı sırada motosiklete çarptığı, motosiklet sürücüsünün yere düştüğü ve çevredekilerin ona yardıma koştuğu anlar yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-11 17:09:05



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