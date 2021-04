Başkan Dündar: "Siz laf, biz iş üretmeye devam edeceğiz"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sosyal medyada kendi hakkında yapılan yorumlara sert cevap verdi. Her türlü eleştiriye edep çerçevesinde kalmak kaydı ile saygı duyduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Ancak, yapacak işleri olmadığı için araştırmadan, incelemeden 1 yıldır aynı şeyleri ısıtanların paylaşımlarına itibar eden, ‘Like’ bağımlısı sosyal medya menfaatçilerinin ‘Mal bulmuş mağribi’ gibi yaptıkları çirkin karalama kampanyalarına karşı açıklama yapmak artık kaçınılmaz oldu" dedi.



Bursa'da 3 dönemdir Türkiye’nin en büyük beşinci ilçesinde milletin desteği ve güveni ile hizmet etmekte olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı açıklamada "Muhalefet partilerinin değerli temsilcileri sık sık beyan ettikleri için izinleri ile bende paylaşıyorum. Osmangazi Belediyesi şeffaf, hesap vermekten kaçınmayan, borçsuz, planlı bütçe yönetimi, hayata geçirdiği ve devam eden çalışmaları ile kentimize değer katmaya devam ediyor. Bununla da gurur duyuyoruz. Osmangazi Belediyesi 1 milyon insanın hayatına değer katan, hayatı değiştiren çalışmaların yanı sıra arkadaşlar, belki kendilerine malzeme çıkarmayı başarırlar Covid19 ile mücadelesinde de önemli bir başarıya imza attı. Dünyayı kasıp kavuran Covid19 salgının başladığı 13 Mart 2020 tarihi itibarı seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, dezenfeksiyon, temizlik ve denetim çalışmalarının yanı sıra esnaflarımız, geçici süre işsiz kalan çalışanlarımız, yaşlılarımız, çocuklarımız ve tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik hizmetleri ile öğrencilerimize eğitim desteği, can dostlarımız sokak hayvanlarımıza yönelik çalışmalar, kapı kapı gezerek psikolojik danışmanlık destekleri ve devam eden diğer çalışmalarıyla Avrupa Şehirler Birliği’nin (EUROCITIES) web sayfasında örnek gösterildi. Şimdi, 1 yıl geçmesine rağmen yeniden ısıtıp her fırsatta gündem etmeye çalıştıkları Bursa’mızın yeni kültür ve turizm markası Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile ilgili ortaya atılan çirkin yaklaşımlara değinelim. Değerli dostlar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, salgın sürecine rağmen açıldığı günden itibaren tam 127 ülkeden yerli yabancı 1 milyon yüz bine yaklaşan ziyaretçiyi ağırladı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Güney Kore’de yapılan turizm araştırmasında Türkiye’de görmek istedikleri yerlerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.



Başkan Dündar, sözlerine şöyle devam etti:

"Kısa sürede bulunduğu kentin turizmine yeni soluk ve katma değer kazandıran Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile gurur duyuyoruz. Paris’te Unesco Tarihi binasında aralarında CHP, MHP’li belediyelerinde katılım gösterdiği etkinlik davetini bizler de Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemizin, ilçemizin, şehrimizin tanıtımına sunacağı değerli katkılar nedeniyle kabul ettik. Takdir edersiniz ki tüm konaklama, katılım gibi dahil bir bedeli olacaktır. Sonrasında yine Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemizin tanıtımına katkı koymak için yani şehrimize yerli turistleri davet etmek için ödül ile birlikte belediyelerin rutin, sıradan bir reklam aracı olan billboard ve sosyal medya gibi reklam kampanyası düzenledik. Olay tamamen bundan ibaret iken; 3 milyon nüfusu ve tarihi kimliği ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden Bursa’nın kalbi konumunda olan Osmangazi’mizin tanıtımı için toplamda Paris’teki etkinlik ve sonrasında billboard ve diğer reklam araçlarının değerlendirilmesi 200 bin TL’lik harcama yapıldı. Tekrarlamakta fayda var; Osmangazi ve Bursa’mızın tanıtımına, turizmine ve dolayısı ile şehrin tüm dinamiklerine ekonomik olarak geri bildirim sağlayan bir tanıtım çalışması. Kentin esnafı, otelcisi, yiyecek içecek firmaları, kapalı çarşısı, tarihi hanları, ulaşım sektörüne vs. kazandırdığı ekonomik katkıyı görmezden geliyorsunuz. Kim ve kimlerin nasıl bir menfaatle sağlamakla suçluyorsunuz."



"Bir belediye, ilçesinin tanıtımına katkı koymak için rutin ve sağladığı fayda göz önünde bulundurulduğunda son derece ekonomik bir reklam çalışması için sizden izin mi alması gerekiyor." ifadesini kullanan Dündar, şöyle devam etti:

"Son olarak, UNESCO’dan ödül kısmına değinecek olursak. Evet, tören Unesco tarihi binasında gerçekleştirildi ki bu da etkinliğe, katılan belediyelerin motivasyonu, işin önemi için son derece kıymetli olduğu ortada. Öyle olmasaydı bu kadar konuşulmazdı diye düşünüyorum. Haber servisi ile ilgili olarak; bu noktada bazı ajanslar ya da basın bürosunda görevli çalışma arkadaşımız tarafından da olabilir ‘UNESCO’da, UNESCO’dan ibaresi kullanıldı. Çokta üzerinde durmadık. Kimseye de suçlamadık. Şimdi, müzemizin tekrar tanıtımı yapıldığı ve müzemiz gündeme geldiği için ‘reklamın kötüsü iyisi olmaz’ diyelim. Diyelim de bu hikâye de iyi biziz kötüde de sizsiniz. Çünkü, araştırmadan, sorgulamadan 1 yıldır ısıtılıp ısıtılıp paylaşılan bu konuya yaklaşımınız çok çirkin. Siz nasıl, ekonomistsiniz? Siz nasıl üniversite de ders veriyorsunuz? Her şeyden önce doğru bilgiyi araştırmanız gerekmez mi? Sonra, 200 bin TL’lik bir tanıtım bütçesi ile milyonlarca kişiye dokunan, sağladığı geri bildirimle koca bir kentin esnafına, çalışanına kazandırdığı ekonomik katkıyı görmüyor, hesaplayamıyor musunuz? Daha da önemlisi müsrif esnaf misali her bulduğunuzun üzerine atlıyor musunuz? Bu konuda böyle yaklaşmanızı gerektirecek, sizi tam olarak ilgilendiren konu nedir? Diğer sanatçı arkadaş, sırf farklı olmak, muhalefet etmek için haksız yere başkalarını karalamasına alet olmak nasıl bir duygudur, bu neyin kafasıdır? O zaman bende sizden yanıt bekliyorum. Sizin, sıradan bir etkinliğe konuşmacı olarak katılmak için istediğiniz ücret, bir konseri için özellikle de geçmişte istediğiniz paralar ortada iken; Osmanlının başkenti, tarihi ve kültür şehri Osmangazi’nin ve Bursa’nın tanıtımı sizden daha mı değersiz. Bursa’nın hatta ülkemizin turizmine katkı koyan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin tanıtımı için yapılan toplamda 200 bin TL’lik rutin bir çalışmayı hangi hak ve mantıkla ve sorgulamadan karalama hakkını kendinizde buluyorsunuz? Önemi yok, herkes en iyi bildiği işi yapmaya devam edecek. Yani, siz laf, biz iş üretmeye devam edeceğiz. Bu arada her şeye rağmen, sizi dilinizden düşürmediğiniz Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etmeye davet ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.