Başkan Dündar: "Siz laf, biz iş üretmeye devam edeceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dündar: "Siz laf, biz iş üretmeye devam edeceğiz"

İHA

Başkan Dündar: "Siz laf, biz iş üretmeye devam edeceğiz"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sosyal medyada kendi hakkında yapılan yorumlara sert cevap verdi. Her türlü eleştiriye edep çerçevesinde kalmak kaydı ile saygı duyduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Ancak, yapacak işleri olmadığı için araştırmadan, incelemeden 1 yıldır aynı şeyleri ısıtanların paylaşımlarına itibar eden, ‘Like’ bağımlısı sosyal medya menfaatçilerinin ‘Mal bulmuş mağribi’ gibi yaptıkları çirkin karalama kampanyalarına karşı açıklama yapmak artık kaçınılmaz oldu" dedi.

Bursa'da 3 dönemdir Türkiye’nin en büyük beşinci ilçesinde milletin desteği ve güveni ile hizmet etmekte olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı açıklamada "Muhalefet partilerinin değerli temsilcileri sık sık beyan ettikleri için izinleri ile bende paylaşıyorum. Osmangazi Belediyesi şeffaf, hesap vermekten kaçınmayan, borçsuz, planlı bütçe yönetimi, hayata geçirdiği ve devam eden çalışmaları ile kentimize değer katmaya devam ediyor. Bununla da gurur duyuyoruz. Osmangazi Belediyesi 1 milyon insanın hayatına değer katan, hayatı değiştiren çalışmaların yanı sıra arkadaşlar, belki kendilerine malzeme çıkarmayı başarırlar Covid19 ile mücadelesinde de önemli bir başarıya imza attı. Dünyayı kasıp kavuran Covid19 salgının başladığı 13 Mart 2020 tarihi itibarı seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, dezenfeksiyon, temizlik ve denetim çalışmalarının yanı sıra esnaflarımız, geçici süre işsiz kalan çalışanlarımız, yaşlılarımız, çocuklarımız ve tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik hizmetleri ile öğrencilerimize eğitim desteği, can dostlarımız sokak hayvanlarımıza yönelik çalışmalar, kapı kapı gezerek psikolojik danışmanlık destekleri ve devam eden diğer çalışmalarıyla Avrupa Şehirler Birliği’nin (EUROCITIES) web sayfasında örnek gösterildi. Şimdi, 1 yıl geçmesine rağmen yeniden ısıtıp her fırsatta gündem etmeye çalıştıkları Bursa’mızın yeni kültür ve turizm markası Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile ilgili ortaya atılan çirkin yaklaşımlara değinelim. Değerli dostlar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, salgın sürecine rağmen açıldığı günden itibaren tam 127 ülkeden yerli yabancı 1 milyon yüz bine yaklaşan ziyaretçiyi ağırladı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Güney Kore’de yapılan turizm araştırmasında Türkiye’de görmek istedikleri yerlerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Dündar, sözlerine şöyle devam etti:
"Kısa sürede bulunduğu kentin turizmine yeni soluk ve katma değer kazandıran Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile gurur duyuyoruz. Paris’te Unesco Tarihi binasında aralarında CHP, MHP’li belediyelerinde katılım gösterdiği etkinlik davetini bizler de Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemizin, ilçemizin, şehrimizin tanıtımına sunacağı değerli katkılar nedeniyle kabul ettik. Takdir edersiniz ki tüm konaklama, katılım gibi dahil bir bedeli olacaktır. Sonrasında yine Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemizin tanıtımına katkı koymak için yani şehrimize yerli turistleri davet etmek için ödül ile birlikte belediyelerin rutin, sıradan bir reklam aracı olan billboard ve sosyal medya gibi reklam kampanyası düzenledik. Olay tamamen bundan ibaret iken; 3 milyon nüfusu ve tarihi kimliği ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden Bursa’nın kalbi konumunda olan Osmangazi’mizin tanıtımı için toplamda Paris’teki etkinlik ve sonrasında billboard ve diğer reklam araçlarının değerlendirilmesi 200 bin TL’lik harcama yapıldı. Tekrarlamakta fayda var; Osmangazi ve Bursa’mızın tanıtımına, turizmine ve dolayısı ile şehrin tüm dinamiklerine ekonomik olarak geri bildirim sağlayan bir tanıtım çalışması. Kentin esnafı, otelcisi, yiyecek içecek firmaları, kapalı çarşısı, tarihi hanları, ulaşım sektörüne vs. kazandırdığı ekonomik katkıyı görmezden geliyorsunuz. Kim ve kimlerin nasıl bir menfaatle sağlamakla suçluyorsunuz."

"Bir belediye, ilçesinin tanıtımına katkı koymak için rutin ve sağladığı fayda göz önünde bulundurulduğunda son derece ekonomik bir reklam çalışması için sizden izin mi alması gerekiyor." ifadesini kullanan Dündar, şöyle devam etti:
"Son olarak, UNESCO’dan ödül kısmına değinecek olursak. Evet, tören Unesco tarihi binasında gerçekleştirildi ki bu da etkinliğe, katılan belediyelerin motivasyonu, işin önemi için son derece kıymetli olduğu ortada. Öyle olmasaydı bu kadar konuşulmazdı diye düşünüyorum. Haber servisi ile ilgili olarak; bu noktada bazı ajanslar ya da basın bürosunda görevli çalışma arkadaşımız tarafından da olabilir ‘UNESCO’da, UNESCO’dan ibaresi kullanıldı. Çokta üzerinde durmadık. Kimseye de suçlamadık. Şimdi, müzemizin tekrar tanıtımı yapıldığı ve müzemiz gündeme geldiği için ‘reklamın kötüsü iyisi olmaz’ diyelim. Diyelim de bu hikâye de iyi biziz kötüde de sizsiniz. Çünkü, araştırmadan, sorgulamadan 1 yıldır ısıtılıp ısıtılıp paylaşılan bu konuya yaklaşımınız çok çirkin. Siz nasıl, ekonomistsiniz? Siz nasıl üniversite de ders veriyorsunuz? Her şeyden önce doğru bilgiyi araştırmanız gerekmez mi? Sonra, 200 bin TL’lik bir tanıtım bütçesi ile milyonlarca kişiye dokunan, sağladığı geri bildirimle koca bir kentin esnafına, çalışanına kazandırdığı ekonomik katkıyı görmüyor, hesaplayamıyor musunuz? Daha da önemlisi müsrif esnaf misali her bulduğunuzun üzerine atlıyor musunuz? Bu konuda böyle yaklaşmanızı gerektirecek, sizi tam olarak ilgilendiren konu nedir? Diğer sanatçı arkadaş, sırf farklı olmak, muhalefet etmek için haksız yere başkalarını karalamasına alet olmak nasıl bir duygudur, bu neyin kafasıdır? O zaman bende sizden yanıt bekliyorum. Sizin, sıradan bir etkinliğe konuşmacı olarak katılmak için istediğiniz ücret, bir konseri için özellikle de geçmişte istediğiniz paralar ortada iken; Osmanlının başkenti, tarihi ve kültür şehri Osmangazi’nin ve Bursa’nın tanıtımı sizden daha mı değersiz. Bursa’nın hatta ülkemizin turizmine katkı koyan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin tanıtımı için yapılan toplamda 200 bin TL’lik rutin bir çalışmayı hangi hak ve mantıkla ve sorgulamadan karalama hakkını kendinizde buluyorsunuz? Önemi yok, herkes en iyi bildiği işi yapmaya devam edecek. Yani, siz laf, biz iş üretmeye devam edeceğiz. Bu arada her şeye rağmen, sizi dilinizden düşürmediğiniz Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etmeye davet ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pitbull sokak köpeğine böyle saldırdı
YEREL HABERLER Pitbull sokak köpeğine böyle saldırdı
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; ...
Büyükşehir’e durmak yasak
YEREL HABERLER Büyükşehir’e durmak yasak
100 yıllık tarihi bina alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER 100 yıllık tarihi bina alevlere teslim oldu
Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasına rüzgar engeli
YEREL HABERLER Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasına rüzgar engeli
Başkan Dönmez: "Patates, soğan ve pirinç plansız üretim sonucu elde kaldı"
YEREL HABERLER Başkan Dönmez: "Patates, soğan ve pirinç plansız ...
Başkan Yılmaz'dan sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan sürpriz ziyaret
Bursa, genç fikirlerle geleceğe taşınıyor
YEREL HABERLER Bursa, genç fikirlerle geleceğe taşınıyor
Polisten kaçarken apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken apartmanın havalandırma boşluğunda ...
Yere spreyle yazı yazarken yakalandı, özürle kurtuldu
YEREL HABERLER Yere spreyle yazı yazarken yakalandı, özürle kurtuldu
Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 82-77
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 82-77
TEKNOFEST’te yarışacak mühendislerden GUHEM’e tam not
YEREL HABERLER TEKNOFEST’te yarışacak mühendislerden GUHEM’e tam not
Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko ...
AK Parti teşkilatı Bursa'nın geleceği için bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti teşkilatı Bursa'nın geleceği için bir araya ...
Hem tasarlıyorlar, hem de aile bütçelerine katkı suruyorlar
YEREL HABERLER Hem tasarlıyorlar, hem de aile bütçelerine katkı ...
Sokak köpeğine pitbull saldırısı kamerada
YEREL HABERLER Sokak köpeğine pitbull saldırısı kamerada
Şehit ve gazilerin hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL HABERLER Şehit ve gazilerin hikayeleri gün yüzüne çıkarılıyor
Osmangazi’de sofralar ayrı, gönüller bir 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği
YEREL HABERLER Osmangazi’de sofralar ayrı, gönüller bir 371 bin ...
Otomobil takla attı; emniyet kemeri takılı sürücünün burnu bile kanamadı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı; emniyet kemeri takılı sürücünün ...
(ÖZEL) Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı "Daire kapısını çaldık açan olmadı uyandırmak için buraya indik" bahanesi 'yok artık' dedirtti Yavuz hırsız ev sahibini bastıramadı, 'sen kimsin' tartışması olaya damga vurdu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı "Daire ...
Başkan Erdem’den Nilüfer’in sultanlarına kutlama ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den Nilüfer’in sultanlarına kutlama ...
Kırık kalp sendromu
YEREL HABERLER Kırık kalp sendromu
(Özel) Dev kayalarda erken Roma dönemine ait figürler gizemini koruyor
YEREL HABERLER (Özel) Dev kayalarda erken Roma dönemine ait figürler ...
(Özel) TOGG inşaatı hızla yükseliyor, büyük proje canlı yayında izlenecek TOGG inşaatı 7 gün 24 saat izlenebilecek TOGG Fabrikası yanındaki araziler değerine değer kattı
YEREL HABERLER (Özel) TOGG inşaatı hızla yükseliyor, büyük proje ...