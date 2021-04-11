2. Lig: Karacabey Belediyespor: 6 - Elazığspor: 2

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Elazığspor’u 62 mağlup etti.



Stat: M. Fehmi Gerçeker

Hakemler: Erdoğan Özkaya xx, Murat Güçlü xx, Çağrı Yıldırım xx

Karacabey Belediyespor: Veysel xx, Hasan xx (Berat dk. 84 ?), Sergen xx, İlyas xxx, Alper xxx, Gökhan xx (Temel dk. 78 xx), Onur xx, Rasimcan xxx, Berk xxx (Arda dk. 78 xx), Sadık xxx (Taşkın dk. 84 ?), Ömer xx (Yusuf dk. 66 xx)

Elazığspor: Okan xx (Ali dk. 24 x), Ömer x, Kadir x (Selim dk. 80 ?), Muhammed x (Ahmet dk. 46 x), Fırat x, Cengizhan xx, Hebat x, Kadir Taşoğlu x (Salih dk. 87 ?), Muhammed Düzgüner xx, İzzet xx (Yusuf dk. 46 xx), Eren xx

Goller: Rasimcan (dk. 36), Berk (dk. 45+2, Alper (dk. 51 ve 81), Sadık (dk. 77), İlyas (dk. 90+2) (Karacabey Belediyespor), Cengizhan (dk. 7), Yusuf (dk. 63) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Veysel, Sergen (Karacabey Belediyespor), Muhammed, Ömer Faruk, Yusuf, Salih, Eren (Elazığspor)

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