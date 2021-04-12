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Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler

İHA

Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler

Bursa’da geri dönüşüm toplama işi yapan Kazım ve Mikail Elitaş kardeşler, çöpten buldukları kelepçe ile birbirlerini bağladı. Kelepçenin anahtarının bulunmadığını hatırlayan gençlerin yardımına ise polis ekipleri koştu.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mikail Elitaş (26) ile Kazım Elitaş (14) kardeşler, çöpten buldukları çelik kelepçeyi, şaka maksadıyla birbirinin kollarına bağladı. Daha sonra kelepçenin anahtarının bulunmadığını hatırlayan gençler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Elitaş kardeşlerin, güvenlik güçlerinden firar ettiği ihtimalini de göz önünde bulundurarak GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgulaması gerçekleştirdi. Suç kayıtları veya aranmaları bulunmayan Elitaş kardeşler, polis ekiplerinin kelepçeyi kendi anahtarlarıyla açmasıyla rahat bir nefes aldı. Yaşanan trajikomik anlar, kameralar tarafından görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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