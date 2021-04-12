Bursa'da şizofren şahıs Türk Bayrağı'nı ayaklar altına aldı Mahalleli, psikolojik sorunları olan şahsı linç etmeye kalkıştı Türk bayrağını ayaklarının altına alan şizofren adam ve onu darp eden mahalle sakinleri güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Bursa'da psikolojik sorunları olan bir kişi iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını ayaklarının altına aldı. Vatandaşların tepki göstermesi sonucu kaçan kişinin o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Zanlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak tedavi için hastaneye gönderildi.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu H.S., bir iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere sererek üzerine bastı. Bunu gören vatandaşlar tepki gösterdi. Tepki üzerine H.S., bayrağı yerden kaldırdı. Olaya çevredeki esnaf da müdahale etti. H.S., tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olayın ardından karakola giden esnaf U.T., H.S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğini tespit eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, evine gitti. Evinde gözaltına alınan H.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ailesinin, polise, çocuklarının psikolojik sorunlarının bulunduğunu söylediği öğrenildi. H.S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından tedavi için sağlık kuruluşuna sevk edileceği öğrenildi

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