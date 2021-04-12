Ramazanın bereketi bakkallarda yaşanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazanın bereketi bakkallarda yaşanacak

İHA

Ramazanın bereketi bakkallarda yaşanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan ayına özel devreye aldığı sosyal destek paketi, ihtiyaç sahiplerine nefes, zor günler geçiren mahalle bakkallarına ise can suyu olacak. İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak toplam 5 milyon TL değerindeki ramazan çekleri ile sadece mahalle bakkallarından alışveriş yapılabilecek.
Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında 11 ayın sultanı ramazan, bu yıl da geleneksel ramazan eğlencelerinden mahrum geçse de Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da paylaşma ve dayanışmayı ön plana çıkaracak sosyal destek paketi devreye aldı. Ramazanın manevî iklimine yaraşır şekilde iftar ve sahur programları, teravih buluşmaları gibi etkinliklerin hayata geçirilemeyeceği bu Ramazan’da da sosyal desteklerle gönüller bir olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ramazan ayına özel devreye aldıkları Kart16 Ramazan Destek Çeki uygulamasını basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. Toplantıya Başkan Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BESOB Başkanvekili Fahrettin Tüccaroğlu, Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammet Nuri Örs ve bakkal esnafı da katıldı.
200 bin aileye ulaştık
Geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye’de görülmeye başlayan korona virüs vakaları ile birlikte pandemiyle mücadele kapsamında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Aktaş, özellikle ihtiyaç sahiplerini sosyal desteklerle hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyledi. Başkan Aktaş, bu süreçte 140 bin adet gıda paketi, 900 bin adet BESAŞ ekmek, 30 bin 500 adet pazar filesi, 31 bin adet temizlik paketi, 72 bin adet sıcak yemek hizmeti, okullarda dağıtılmak üzere 10 bin adet hijyen kiti, karantina altında bulunan kişilere yönelik 6500 adet C vitamini destek paketi dağıtıldığını kaydetti. Sağlık çalışanlarına, emniyet ve jandarma mensuplarına, huzurevleri ve bakım merkezlerine 46 bin adet C vitamini tabağı dağıtımı yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, uzaktan eğitime destek hizmetleri kapsamında üniversite öğrencilerine dizüstü bilgisayar desteği de verildiğini, bu süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak
200 bin aileye ulaştıklarını açıkladı.
100 bin aileye ramazan desteği
Başkan Aktaş, Bursa’da yaşayan ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların gıda, giysi, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik geçtiğimiz yıl Temmuz ayında devreye aldıkları Kart16 uygulamasından halen 6 bin 30 ailenin yararlandığını hatırlattı. Bu yıl ramazan ayında pandemi nedeniyle aşevi hizmeti ve gıda paketi dağıtımı planlamadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bunun yerine, bir yandan ihtiyaç sahiplerine destek olurken diğer yandan bakkal esnafımızın da faydalanmasını sağlayacak ramazana özel yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. 20 Mayıs’a kadar sürecek olan projemiz ile 100 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza “Kart16 Ramazan Sosyal Destek Çeki” vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu çekleri mahallelerindeki bakkallara verdiklerinde rahatlıkla alışveriş yapabilecekler. Proje sonunda duyarlı yardımseverlerimizin de katkılarıyla 5 milyon TL’lik bir alışveriş yapılmış olacak. Tabiri caizse ramazanın bereketini bakkal amcamızla paylaşmış olacağız. Büyükşehir Belediyemiz ile Bursa Bakkallar Odası arasında bir protokol imzalandı. Uygulamadan yararlanmak isteyen esnafımıza Bakkallar Odası tarafından gerekli duyurular yapıldı. Bakkal esnafımızın üyelik işlemleri için bizler gerekli uygulamayı hazırladık. Uygulama ile bakkalımız kendisine gelen çeki anında teyit ederek vatandaşımızın alışveriş yapmasını sağlayacak. Vatandaşlarımız isterlerse bu çeklerle, bakkala olan önceki borçlarını da kapatabilirler. Kart16, banka altyapısı olan bütün bakkallarda kullanılabiliyor” diye konuştu.
Başkan Aktaş, ramazan ayı boyunca Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla her gün 20 bin adet miktarınca ekmek kuponu dağıtılacağını, vatandaşların bu kuponla dilediği zaman BESAŞ bayilerinden ücretsiz ekmek alabileceklerini de sözlerine ekledi.
BESAŞ’tan ramazan indirimi
Geçen yıl 400 gram olan ramazan pidesinin bu yıl 450 grama çıkarıldığını, fiyatının ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2,50 TL’de sabit bırakıldığını vurgulayan Başkan Aktaş, ramazan ayı boyunca BESAŞ bayilerinde süt ve süt ürünleri fiyatlarında da yüzde 10 indirim uygulanacağını söyledi.
Güzel günler bizim elimizde
İnancın pekiştiği, bedenlerin terbiye edildiği, dostluğun, kardeşliğin ve paylaşmanın tadına varıldığı bir ramazan ayına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Ramazan ayının şehrimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için birliğimizin, dirliğimizin güçlendiği bir ay olmasını diliyorum. Evet; geçtiğimiz yıla kadar, ramazanın ruhuna uygun olarak kendimizi yenilerken; aile bağları, komşuluk, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerini daha da güçlendirip; yardımlaşma ve toplumsal huzuru çoğaltma noktasında azami hassasiyet gösteriyorduk. Millet olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularımızda bir değişiklik olmadı lakin araya pandemi girdi. Bir yılı aşkın bir zamandır hayatımız normal akışında seyretmiyor. Ama İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu ramazan boyunca çok sıkı tedbirler uygulayarak bayramı normal şartlarda idrak edebiliriz. Bu bizim elimizde” dedi.
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da ramazan heyecanın kentin dört bir köşesinde yaşandığını belirterek, ihtiyaç sahiplerine yönelik düzenlenen böyle bir projeye bakkal esnafının da katılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, projeyi hayata geçiren Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti.
Toplumu yansıtan en önemli kesimin esnaflar olduğunu dile getiren Bursa Milletvekili Refik Özen de alışverişlerini hala mahalle bakkalından yaptığını belirterek, “Hani bir söz vardır; ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’. Ben de diyorum ki ‘Esnafı yaşat ki şehir yaşasın. Bu anlamlı proje için Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyorum” dedi.
BESOB Başkanvekili Fahrettin Tüccaroğlu ile Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammet Nuri Örs de özellikle pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçen bakkal esnafının bu projeye dahil edilmesi nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BESOB Başkanvekili Fahrettin Tüccaroğlu ve Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammet Nuri Örs arasında söz konusu işbirliğine yönelik protokol imzalandı.
Bu arada tanıtım toplantısı öncesinde BURFAŞ Genel Müdürü Furkan Banaz tarafından BESOB ve Bakkallar Odası yönetimi ile projeye katılacak bakkallara sistemin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım'da hem hizmet hem tasarruf dönemi Belediyenin 550 milyon lira olan borcunu 2 yılda 350 milyon liraya indiren Belediye Başkanı OktayYılmaz, belediye kaynaklarını hem tasarruflu kullandı hem de yeni büyük projelere imza attı Vatandaşın yüzde 95 oranında onay verdiği 1200 konutluk Mevlana Dönüşüm Projesi'nin ihalesi Mayıs ayında yapılıyor Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Yeni Millet Bahçeleri ve kent parklarıyla Yıldırım'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırıyoruz" "Eski Fakülte'nin olduğu yerde Duaçınarı Sosyal Yaşam Merkezi'ni inşa ediyoruz. 2 bin araçlık otopark sayesinde park et devam et uygulamasıyla önemli bir merkez olacak" "Sadece imar değil, sportif ve kültürel hizmetler, sanatsal faaliyetlerle "sensiz olmaz Yıldırım" diyerek ilçemizi hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz"
YEREL HABERLER Yıldırım'da hem hizmet hem tasarruf ...
Canlı yayındaki sıra gecesine polis baskını Kısıtlamaya rağmen yaptıkları çiğ köfteli eğlenceyi canlı yayından paylaşan 11 kişiye ceza yağdı Kısıtlamaya rağmen organize edilen sıra gecesini polis böyle bastı
YEREL HABERLER Canlı yayındaki sıra gecesine polis ...
Bursa'da şizofren şahıs Türk Bayrağı'nı ayaklar altına aldı Mahalleli, psikolojik sorunları olan şahsı linç etmeye kalkıştı Türk bayrağını ayaklarının altına alan şizofren adam ve onu darp eden mahalle sakinleri güvenlik kameralarına anbean yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da şizofren şahıs Türk Bayrağı'nı ayaklar ...
Hayırsever muhtar takdir topluyor
YEREL HABERLER Hayırsever muhtar takdir topluyor
Karacabey’e bir ücretsiz otopark daha
YEREL HABERLER Karacabey’e bir ücretsiz otopark daha
Pandemi döneminde ramazanda sağlıklı beslenmenin ip uçları C ve D vitamini destekleri ihmâl edilmemeli
YEREL HABERLER Pandemi döneminde ramazanda sağlıklı beslenmenin ip ...
Türk bayrağını yere serip üzerine bastı, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Türk bayrağını yere serip üzerine bastı, gözaltına ...
Bursa'da kısıtlamaya rağmen eğlence; canlı yayın yapınca yakalandılar
YEREL HABERLER Bursa'da kısıtlamaya rağmen eğlence; canlı yayın ...
Gürkan’dan ramazan mesajı
YEREL HABERLER Gürkan’dan ramazan mesajı
Bursaspor’dan şaşırtan istatistik
YEREL HABERLER Bursaspor’dan şaşırtan istatistik
Ozan İsmail Koç: “Hakemin kararları tartışılır”
YEREL HABERLER Ozan İsmail Koç: “Hakemin kararları tartışılır”
Berat Altındiş: “Bursaspor formasının ağrılığının farkındayız”
YEREL HABERLER Berat Altındiş: “Bursaspor formasının ağrılığının ...
Bursa'da yunus balıklarının balıkçı tekneleriyle olan yarışı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da yunus balıklarının balıkçı tekneleriyle olan ...
(Özel) 11 bin çocuğu sevindiren oyuncak projesi çalındı, mahkemenin yolunu tuttu Türkiye çapında ses getiren projesini taklit eden belediyeye ateş püskürdü "Belediye, isim hakkı ve korumaya aldığım projemi çaldı" diye isyan etti
YEREL HABERLER (Özel) 11 bin çocuğu sevindiren oyuncak projesi ...
Kısıtlamada parkta toplanan gençler kavga etti
YEREL HABERLER Kısıtlamada parkta toplanan gençler kavga etti
(Özel) Sosyal medya fenomenleri ölüme davetiye çıkarıyor Araçların arasında motosikletin önünü kaldırarak, bagaja oturan arkadaşına poz verdi
YEREL HABERLER (Özel) Sosyal medya fenomenleri ölüme davetiye ...
(Özel) Ramazan öncesi fıstıklı baklavalarda yüzde 50 indirim Fıstık fiyatları düştü, baklavalar ucuzladı
YEREL HABERLER (Özel) Ramazan öncesi fıstıklı baklavalarda yüzde 50 ...
(Özel) Güvercin kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER (Özel) Güvercin kavgası kanlı bitti
(Özel) Bina yangını mahalleliyi sokağa döktü, sosyal mesafe hiçe sayıldı
YEREL HABERLER (Özel) Bina yangını mahalleliyi sokağa döktü, sosyal ...
Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı Ulu Cami minareleri arasına "Şifai Ramazan" mahyası asıldı
YEREL HABERLER Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı Ulu Cami ...
Kısıtlama saatinde hareketli dakikalar
YEREL HABERLER Kısıtlama saatinde hareketli dakikalar
Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler
YEREL HABERLER Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp ...
Arkadaşlarının kelepçelediği kardeşleri polis kurtardı
YEREL HABERLER Arkadaşlarının kelepçelediği kardeşleri polis ...
Kısıtlamayı ihlal eden 2 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden 2 şüpheli uyuşturucu madde ile ...