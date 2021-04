Ramazanın bereketi bakkallarda yaşanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan ayına özel devreye aldığı sosyal destek paketi, ihtiyaç sahiplerine nefes, zor günler geçiren mahalle bakkallarına ise can suyu olacak. İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak toplam 5 milyon TL değerindeki ramazan çekleri ile sadece mahalle bakkallarından alışveriş yapılabilecek.

Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında 11 ayın sultanı ramazan, bu yıl da geleneksel ramazan eğlencelerinden mahrum geçse de Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da paylaşma ve dayanışmayı ön plana çıkaracak sosyal destek paketi devreye aldı. Ramazanın manevî iklimine yaraşır şekilde iftar ve sahur programları, teravih buluşmaları gibi etkinliklerin hayata geçirilemeyeceği bu Ramazan’da da sosyal desteklerle gönüller bir olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ramazan ayına özel devreye aldıkları Kart16 Ramazan Destek Çeki uygulamasını basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. Toplantıya Başkan Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BESOB Başkanvekili Fahrettin Tüccaroğlu, Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammet Nuri Örs ve bakkal esnafı da katıldı.

200 bin aileye ulaştık

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye’de görülmeye başlayan korona virüs vakaları ile birlikte pandemiyle mücadele kapsamında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Aktaş, özellikle ihtiyaç sahiplerini sosyal desteklerle hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyledi. Başkan Aktaş, bu süreçte 140 bin adet gıda paketi, 900 bin adet BESAŞ ekmek, 30 bin 500 adet pazar filesi, 31 bin adet temizlik paketi, 72 bin adet sıcak yemek hizmeti, okullarda dağıtılmak üzere 10 bin adet hijyen kiti, karantina altında bulunan kişilere yönelik 6500 adet C vitamini destek paketi dağıtıldığını kaydetti. Sağlık çalışanlarına, emniyet ve jandarma mensuplarına, huzurevleri ve bakım merkezlerine 46 bin adet C vitamini tabağı dağıtımı yapıldığını ifade eden Başkan Aktaş, uzaktan eğitime destek hizmetleri kapsamında üniversite öğrencilerine dizüstü bilgisayar desteği de verildiğini, bu süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak

200 bin aileye ulaştıklarını açıkladı.

100 bin aileye ramazan desteği

Başkan Aktaş, Bursa’da yaşayan ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların gıda, giysi, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik geçtiğimiz yıl Temmuz ayında devreye aldıkları Kart16 uygulamasından halen 6 bin 30 ailenin yararlandığını hatırlattı. Bu yıl ramazan ayında pandemi nedeniyle aşevi hizmeti ve gıda paketi dağıtımı planlamadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bunun yerine, bir yandan ihtiyaç sahiplerine destek olurken diğer yandan bakkal esnafımızın da faydalanmasını sağlayacak ramazana özel yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. 20 Mayıs’a kadar sürecek olan projemiz ile 100 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza “Kart16 Ramazan Sosyal Destek Çeki” vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu çekleri mahallelerindeki bakkallara verdiklerinde rahatlıkla alışveriş yapabilecekler. Proje sonunda duyarlı yardımseverlerimizin de katkılarıyla 5 milyon TL’lik bir alışveriş yapılmış olacak. Tabiri caizse ramazanın bereketini bakkal amcamızla paylaşmış olacağız. Büyükşehir Belediyemiz ile Bursa Bakkallar Odası arasında bir protokol imzalandı. Uygulamadan yararlanmak isteyen esnafımıza Bakkallar Odası tarafından gerekli duyurular yapıldı. Bakkal esnafımızın üyelik işlemleri için bizler gerekli uygulamayı hazırladık. Uygulama ile bakkalımız kendisine gelen çeki anında teyit ederek vatandaşımızın alışveriş yapmasını sağlayacak. Vatandaşlarımız isterlerse bu çeklerle, bakkala olan önceki borçlarını da kapatabilirler. Kart16, banka altyapısı olan bütün bakkallarda kullanılabiliyor” diye konuştu.

Başkan Aktaş, ramazan ayı boyunca Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla her gün 20 bin adet miktarınca ekmek kuponu dağıtılacağını, vatandaşların bu kuponla dilediği zaman BESAŞ bayilerinden ücretsiz ekmek alabileceklerini de sözlerine ekledi.

BESAŞ’tan ramazan indirimi

Geçen yıl 400 gram olan ramazan pidesinin bu yıl 450 grama çıkarıldığını, fiyatının ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2,50 TL’de sabit bırakıldığını vurgulayan Başkan Aktaş, ramazan ayı boyunca BESAŞ bayilerinde süt ve süt ürünleri fiyatlarında da yüzde 10 indirim uygulanacağını söyledi.

Güzel günler bizim elimizde

İnancın pekiştiği, bedenlerin terbiye edildiği, dostluğun, kardeşliğin ve paylaşmanın tadına varıldığı bir ramazan ayına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Ramazan ayının şehrimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için birliğimizin, dirliğimizin güçlendiği bir ay olmasını diliyorum. Evet; geçtiğimiz yıla kadar, ramazanın ruhuna uygun olarak kendimizi yenilerken; aile bağları, komşuluk, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerini daha da güçlendirip; yardımlaşma ve toplumsal huzuru çoğaltma noktasında azami hassasiyet gösteriyorduk. Millet olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularımızda bir değişiklik olmadı lakin araya pandemi girdi. Bir yılı aşkın bir zamandır hayatımız normal akışında seyretmiyor. Ama İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu ramazan boyunca çok sıkı tedbirler uygulayarak bayramı normal şartlarda idrak edebiliriz. Bu bizim elimizde” dedi.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da ramazan heyecanın kentin dört bir köşesinde yaşandığını belirterek, ihtiyaç sahiplerine yönelik düzenlenen böyle bir projeye bakkal esnafının da katılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, projeyi hayata geçiren Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

Toplumu yansıtan en önemli kesimin esnaflar olduğunu dile getiren Bursa Milletvekili Refik Özen de alışverişlerini hala mahalle bakkalından yaptığını belirterek, “Hani bir söz vardır; ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’. Ben de diyorum ki ‘Esnafı yaşat ki şehir yaşasın. Bu anlamlı proje için Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyorum” dedi.

BESOB Başkanvekili Fahrettin Tüccaroğlu ile Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammet Nuri Örs de özellikle pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçen bakkal esnafının bu projeye dahil edilmesi nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BESOB Başkanvekili Fahrettin Tüccaroğlu ve Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammet Nuri Örs arasında söz konusu işbirliğine yönelik protokol imzalandı.

Bu arada tanıtım toplantısı öncesinde BURFAŞ Genel Müdürü Furkan Banaz tarafından BESOB ve Bakkallar Odası yönetimi ile projeye katılacak bakkallara sistemin işleyişi hakkında bilgi verildi.

