(Özel) Ramazan öncesi alışveriş çılgınlığı...Kuyruklar uzadı Kasaplar et satmaya yetiştiremedi, tonlarca eti saatler içinde sattılar

Bursa'da Ramazan öncesi vatandaşlar çarşı pazarlara akın etti. Özellikle uygun fiyatlı satışların yapıldığı halk kasaplarının önünde sosyal mesafeye dikkat edilmeden uzun kuyruklar oluştu.

Yarın başlayacak Ramazan öncesi et alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar kasaplara koştu.

Ramazan alışverişini son güne bırakan vatandaşlar sebebiyle kasapların önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kasaplar ise gelen yoğun talebe yetişmek için hiç mola vermeden çalışıyor. Kasaplarda tonlarca et kısa sürede tükendi. Vatandaşlar kasaplardan et alabilmek için saatlerce kuyruk bekledi.

Ramazan alışverişini son güne bıraktıklarını ifade eden vatandaşlar, "Ramazan ayında tüketmek için et alışverişi yapmak için geldik. Çok kalabalık uzunca bir süredir kuyrukta bekliyoruz" dedi.

Vatandaşlara et satabilmek için yoğun bir şekilde çalışan kasaplar ise, "Bugün aşırı bir yoğunluk var alışverişini son güne bırakan vatandaşlar dükkanların önünde kuyruk oluşturdu. Bizde sabah 8'den itibaren yoğun şekilde çalışıyoruz. tonlarca et sattık" dedi.

Bursa'daki halk kasaplarında kıymanın kilogramı 42, kuşbaşı etin fiyatı ise 50 liradan satılıyor.

