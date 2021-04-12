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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevlid-i Nebî Bilgi Yarışması başvuruları başladı

İHA

Mevlid-i Nebî Bilgi Yarışması başvuruları başladı

Mustafakemalpaşa Müftüsü Ahmet Büyükgül, ‘Mevlidi Nebî Gençlik Bilgi Yarışması’ için başvuruların başladığını söyledi.
Müftü Büyükgül, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik organize edilen ‘Mevlidi Nebî Gençlik Bilgi Yarışması’na ilişkin bilgilendirmede bulundu.
22 Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi olarak yapılacak yarışma için 5 Nisanda başlayan müracaatların 19 Mayısa kadar süreceğini hatırlatan Müftü Ahmet Büyükgül, “Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden münferit olarak internet yoluyla gerçekleştirilecektir. Duyurular bu site üzerinden yapılacaktır” dedi.
‘Mevlidi Nebî Gençlik Bilgi Yarışması’nın usul ve esasları hakkında bilgiler veren Büyükgül, “ Yarışma, 22 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00’da çevrimiçi olarak yarisma.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında yer alan ‘Hadislerle Onu Anlamak’ isimli eserden sorumlu olacaklardır. Başvurular, 19 Mayıs 2021 tarihinde saat 23.59’a kadar devam edecektir. Yarışmaya, örgün veya açık öğretime devam eden üniversite öğrencileri katılabilecek olup 1 Ocak 19931 Ocak 2004 arasında doğan üniversite öğrencileri katılabilecektir. Yarışma ile gençlerin bilgi seviyelerini ölçmekten ziyade yarışma vesilesi ile Hazreti Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellemi) tanıma, onun mesajını anlama, gençlerin millî ve manevî duygularını geliştirme ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmaları ile tanıştırma hedeflenmektedir. Yarışma neticesinde her ilden birincilik elde eden bir erkek ve bir kız öğrenciye Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Başkanlığımız tarafından bir cumhuriyet altını ödül olarak verilecektir. Ayrıca müftülükler imkânları nispetinde dereceye giren diğer öğrencileri ödüllendirebileceklerdir. Yarışma süresi 80 dakikadır ve yarışma 80 sorudan oluşup her bir soru 1.25 puan değerinde olacaktır. Dereceye girenlerin tespitinde erkek ve kız öğrenciler ayrı kategorilerde değerlendirilecektir. Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden internet yoluyla gerçekleştirilecektir” dedi.

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