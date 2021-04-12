İnşaattaki vinç, rüzgarda devrildi

Brezilya'ya daha uzun bir İsa heykeli inşa ediliyor

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Absulselam UĞUR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Nilüfer ilçesindeki inşaat şantiyesinde, metrelerce uzunluktaki vinç, rüzgarın etkisiyle devrildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Nilüferi ilçesi, Çamlıca Mahallesi´ndeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle metrelerce uzunluğundaki vinç, inşaat halindeki apartmanın bulunduğu bölüme doğru devrildi. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Vinç, bölgeden işçiler tarafından kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Nilüfer Abdulselam UĞUR

2021-04-12 17:31:40



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