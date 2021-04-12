Bursa merkezli 5 ilde 'kameralı gözlük' ile kadınları fuhuşa sürükleyen çeteye operasyon

Mehmet İNANİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) - BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda kameralı gözlük kullanarak, kadınlara tehdit ve şantaj yaptıkları belirlenen 13 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10´u tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden hesaplar açarak kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda kameralı gözlük kullanarak kaydettikleri görüntülerle kadınları fuhuşa zorladığı belirlenen çeteye yönelik, Bursa merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.
Bursa´da 9, Adana, Hatay, Mersin ve İstanbul´da da 1'er kişi olmak üzere toplam 13 şüpheli, eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 1 kayıt yapan kameralı gözlük, 13 cep telefonu ve 2 dizüstü bilgisayar, 40 bin 125 TL nakit para, mağdur kadınları borçlandırmak için kullanılan çok sayıda senet, mağdur kadınların günlük kazanç tabloları ve günü birlik evlerin kira sözleşmeleri ile 2 kuru-sıkı silah ele geçirildi.
Operasyonla ilgili verilen bilgide polisin 37 mağdur kadın ile 64 kişinin ifadesine başvurduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10´u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN, İsmail Hakkı SEYMEN
2021-04-12 19:21:02
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