Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sularında İnegöl ilçesi, Akhisar Mahallesi'nde 158 ile 159'uncu sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. 159'uncu Sokak'ta seyir halinde olan Onur Bekler (24) yönetimindeki 16 S 6202 plakalı servis midibüsü, 158'inci Sokak üzerinde seyir halinde olan Rüstem Aslan (40) yönetimindeki 16 AFA 426 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-12 22:01:37



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