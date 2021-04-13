BTB Başkanı Matlı, ramazan ayını kutladı

On bir ayın sultanı ramazan ayının bu yıl da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gölgesinde idrak edileceğini belirten Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Ramazan ayı hepimize sağlık, bereket ve huzur getirsin" derken, vatandaşlara israf uyarısında bulundu.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ramazan ayının her şeyden önce paylaşmanın, sevginin, beraberliğin, aynı zamanda nefsi terbiye etmenin ön plana çıktığı ve bütün inananlar için çok özel bir ay olduğunu ifade eden Başkan Özer Matlı, “Maalesef bu yıl da ramazan ayını tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının gölgesinde idrak edecek olmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı ramazan ayı, dini açıdan taşıdığı anlamın yanı sıra sosyal olarak tam bir dayanışma dönemidir. Özellikle içinden geçtiğimiz pandemi döneminde sevdiklerimizle bir araya gelemesek de bu mübarek ayda yardımlaşma, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz” dedi.

“Sofralarımızda israftan kaçınalım”

Ramazan ayının oruç ve ibadet ayı olmasının yanı sıra yoksul olanın, aç olanın halinden anlama ayı olduğuna da dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “Bu mübarek ayda, maalesef yiyecek israfının da arttığını görüyoruz. Ülkemiz halihazırda bir yılda kişi başı 93 kilogram ile dünya genelinde en fazla yiyecek israf eden ülkelerin başında geliyor. Oysa israf bizim dinimizde haramdır. Bu nedenle, iftar ve sahur sofralarımızı hazırlarken mütevazi olmalı, bir dilim ekmeği bile israf etmekten kaçınmalıyız. Yardımlaşma ve paylaşma duygularının pekiştiği rahmet ayı Ramazanı Şerif’in başta üyelerimiz ve hemşerilerimiz olmak üzere tümİslam alemine sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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