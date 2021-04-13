Başkan Özkan’dan ramazan mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İslam aleminin özlemle beklediği; bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen 11 ayın Sultanı Ramazanı Şerif’e erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diledi.

Sevgi, paylaşma, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının en yoğunşekilde yaşandığı mübarek Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Başkan Özkan, “İslam aleminin özlemle beklediği; bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen 11 ayın Sultanı Ramazanı Şerif’e erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vurgusu

Manevi iklimin yoğun olarak hissedildiği Ramazan ayının, taşıdığı dini anlamın yanı sıra sosyal olarak da bizlere tam bir dayanışma ortamı sunduğunu aktaran Başkan Özkan, Ramazan ayı, nefsi terbiye etmenin yanı sıra sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu mübarek ayda kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak herkesle kucaklaşmalı; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Ramazan’ın barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeliyiz.Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu, nice Ramazan aylarına ulaşmamız dileğiyle,bu mübarek ayın ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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