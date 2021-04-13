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(Özel) Patlayan davuluna usta bulamadı, meslek sahibi oldu Ramazan dolayısıyla davul satışları patladı

İHA

(Özel) Patlayan davuluna usta bulamadı, meslek sahibi oldu Ramazan dolayısıyla davul satışları patladı

Bursa’da davulculuk yapan vatandaş patlayan davuluna usta bulamayınca meslek sahibi oldu.
Osmangazi ilçesinde yaşayan Bülent Arpat, 4 yıl önce patlayan davulunu tamir ettirmek için usta aradı, bulamadı. Bunun üzerine kendi davulunu kendi tamir etti. Davuldan çıkan ses dinleyenleri çok etkiledi. Bülent Arpat’a herkes davulu nereden aldığını sormaya başladı. İlk başta çevresine davul yapan usta, siparişler artınca davul üretimine başladı. Bursa’daki davul çalan müzisyenler davulunu Bülent Arpat’dan almaya başladı.
Günde 2 tane davul imâal eden Arpat, davulların tanesini 500 liradan satıyor. Ramazan öncesi ise işleri arttı. Sahurda davul çalacak olanlar ramazan öncesi siparişlerini verdi. Arpat, gelen taleplere yetişmek için gece gündüz çalışıyor.
Patlayan davulunu tamir ettirecek usta bulamadığı için davul imâlatına başladığını ifade eden Bülent Arpat, "Davulum patladı, usta bulamadım. Kendi davulumu kendim yaptım. Yaptığım bu davulu sosyal medyada paylaştım. Çok beğenildi. Siparişler gelmeye başladı. Ben de davul imâlatına başladım. Pandemiden dolayı siparişler düşüktü, ramazan öncesi talep arttı, Ramazanda davul çalacak olanlar kapımızı çalıyor. Ramazan öncesi yoğun çalışıyoruz. Günde 2 tane davul imâl ediyorum, yaptığım davulları 300 ila 500 lira arasında fiyatla satıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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