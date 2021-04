Kalp sağlığına dikkat

Kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyada en önde gelen ölüm nedeni olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, başlıca risk faktörlerinin bilinip önceden kontrol altına alınması ile kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80’inin önlenebileceğini söyledi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kalp ve damar hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla belirlenen Kalp Sağlığı Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağının öngörüldüğü bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2’si (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyledir. Ülkemizde 2013 yılında ölen her 5 kişiden ikisinin kalpdamar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü görülmektedir. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığı yarıya indirilebilmektedir” şeklinde konuştu.

Risk faktörleri bilinmeli

Risk faktörleri arasında; sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivitenin de etkisiyle kişide kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezitenin görülebileceğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, toplumun yaşlanması, stres ve sosyoekonomik faktörlerin de kardiyovasküler hastalıkların diğer nedenleri arasında olduğunu belirtti.

40 yaş üstü dikkat

40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması gerektiğini dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “Ayrıca her bireyin kalp ve damar hastalıklarına yol açan davranışsal risk faktörleri ile ilgili farkındalığının artırılması ve hasta olmamak için riskli davranışlarını olumlu davranışlara değiştirmesi teşvik edilmelidir. Bunun için her birey sağlıklı beslenmeli ve düzenli fiziksel aktivite yapmalıdır” diye konuştu.

Bu önemli hafta vesilesi ile sık sık vurguladığımız konuları tekrar hatırlatıyor, halkımızı farkında olmaya, bu farkındalığı da eyleme geçirmeye davet ediyoruz.

