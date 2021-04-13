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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da öğrenciler bilimsel deney çalışmaları gerçekleştiriyor

İHA

Bursa’da öğrenciler bilimsel deney çalışmaları gerçekleştiriyor

Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri bilimsel deney çalışmaları gerçekleştiriyor.
Boyalıca Ortaokulu Bilim Uygulamaları dersi öğretmeni Esra Bölükbaş rehberliğinde Ebrar, Ravza, Duru, Eylül ve Ecrin isimli öğrenciler, eTwinning Projeleri kapsamında ‘Eğlenceli Deneyler’ projesi ile her ay 2 tane deney ve belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıyor. Öğrenciler yaptıkları deneylerde, görerek, yaşayarak öğreniyor.
Öğretmen Esra Bölükbaş, "Eğlenceli Deneyler’ projesinde Bursa, Sakarya, Manisa, Burdur, Şanlıurfa, Muğla, Van ve Ankara olmak üzere 8 farklı ilden 10 okul ve 68 öğrenci görev yapıyor. Her ay her öğrenci 2 tane deney yapıyor ve aylık 136 tane deney yapılmış oluyor. Projemiz nisan ayında sona erdiğinde toplam 544 tane deney yapılmış olacak. Çocuklarımız bu süreçte fen bilimleri dersi ile ilgili deneyleri evlerinde kendileri yapıp videolarını çekti. Deneyleri yaparken edilgen konumda kalmayıp etkin olarak sürece dahil oldu. Ayrıca her ay belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarda web 2.0 araçlarını kullanarak günümüz eğitim teknolojilerini de kullandılar. Gerek tasarımlar, gerekse yarışmalar, online sınavlar yaptılar. Kısacası dijital öğretim materyalleri hazırlamayı ve kullanmayı öğrendiler" dedi.

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