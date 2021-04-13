Bursaspor son 5 deplasman maçının 4’ünü kaybetti

Bursaspor, oynadığı son 5 deplasman maçının 4’ünü kaybetti. Bu süreçte 12 puandan olan yeşilbeyazlı takım lige adeta havlu attı.
TFF 1. Lig’in önemli takımları arasında yer alan Bursaspor, bitime 5 hafta kala playoff şansını oldukça zora soktu. Ligin 6. sırasındaki İstanbulspor’la arasındaki puan farkı 11’e çıkan yeşilbeyazlılar, bu sezondan umudunu iyice kesti. 29. hafta maçında Ümraniyespor’a deplasmanda 21 mağlup olan Bursaspor, oynadığı son 5 dış saha müsabakasında 4. yenilgisini aldı. Bu süreçte deplasmanda 12 puan kaybeden Bursa ekibi, ligin ikinci yarısında çıktığı toplam 12 karşılaşmada, 13 puan toplarken, 23 puanlık bir kayıp yaşadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.