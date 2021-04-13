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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor

İHA

Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin hayırseverlerle başlattığı 'İftar sizden sofrası bizden' kampanyası ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde çığ gibi büyürken, ilçenin kalbi dev Halil İbrahim sofrasına döndü.
Korona virüs salgınının getirdiği olumsuzlukları hem en aza indirmek hem de buruk geçen ramazanı sosyal yardımlaşma duygusuyla güçlendirmek için çalışmalar yapan Mustafakemalpaşa Belediyesi, ayni yardımlardan oluşan sıcak yemek ve gıda yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 11 ayın sultanı ramazanda sofralar ayrı olsa da 'İftar sizden sofrası bizden' kampanyası ile gönüller birleşiyor. İlçenin en yoğun noktası olan Adnan Menderes Meydanında kurulan ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çadırı’ ramazan ayı boyunca 10.0019.00 saatleri arasında hayırseverlerin ayni yardımlarını kabul edecek.
Af ve mağfiret ayı ramazan ayına ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgına karşı ilk andan itibaren özellikle temizlik, dezenfeksiyon ve sosyal yardım anlamındaki çalışmaları titizlikle yürüttüklerinin altını çizerek ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Mustafakemalpaşa’da paylaşmanın, bereketin, huzurun, kardeşliğin ayı olan ramazan ikliminin tüm hanelerde en güçlü duyguyla yaşanması için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Kanar, "Hayırda yarışan Mustafakemalpaşa halkının ayni yardımları gıda paketlerinin yanı sıra aşevimizde hazırlanan sıcak yemeğe dönüşüyor, oradan her gün ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaşıyor. Atalarımızdan devraldığımız yardımlaşma geleneğimizi, kültürümüze ve inancımıza yakışır şekilde sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.
Ramazan ayı boyunca 10.0019.00 saatleri arasında Adnan Menderes Meydanı’nda kurulan çadırda ayni yardımların kabulüne devam edilecek. 444 3 815 Çağrı Merkezi ve 242124222423 ve 2426 numaralı dâhili telefonlardan iletişime geçilebilecek.

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