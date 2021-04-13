Bursa'da, ormanlıktaki 12 kilo uyuşturucuyu 'Galya' buldu

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, polisin düzenlediği operasyonda, ormanlık alandaki 12 kilo 300 gram bonzai, narkotik köpeği 'Galya' ile bulunurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.K., R.Ç. ve E.Y.'yi takibe aldı. Takibin ardından 3 şüphelinin de içinde bulunduğu otomobil, kontrol noktasında durduruldu. Şüpheliler, gözaltına alınırken, ev ve araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu madde bulunamadı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bir şüphelinin Nilüfer ilçesindeki evinin yakınlarında arama başlattı. Narkotik köpeği 'Galya' ile ormanlık alandaki aramada, üzeri çalılarla kapatılmış 12 kilo 300 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-04-13 11:56:43



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