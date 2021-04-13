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2000 yıllık tarihi eserler ele geçirildi Piyasa değeri 3 milyon olan eserler, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi

İHA

2000 yıllık tarihi eserler ele geçirildi Piyasa değeri 3 milyon olan eserler, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi

Bursa'da 2000 bin yıllık altın işlemeli ve el yazmaları Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon olduğu ifade edilen malzemeler Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesinde Petek Sitesi mevkiinde yapılan yol kontrolünde durdurulan Bursa ve İstanbul plakaları 2 araçtan, 1 adet 3,56 santimetre uzunluğunda üzerinde resim ve figürler bulunan altın işlemeli, timsah derisi olduğu değerlendirilen, tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 adet 2000 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli ve el yazmalı Tevrat, 2 adet ceylan derisi olduğu değerlendirilen İbranice yazılı kitap, 20 adet farklı çeşitlerde ve boyutlarda renkli taşlar, 2 adet taş üzerine insan figürü işlemeli tablo, 2 adet ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.
Otomobillerdeki H.Y. (47), A.A. (41) ve S.Ç. (44) isimli şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli işlemlere başlanılmış olup, ele geçirilen malzemeler Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Tarihî eser niteliği taşıyan ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 3 milyon lira civarında olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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