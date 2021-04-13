Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen altın işlemeli Tevrat ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. Eserler Bursa Müze Müdürlüğü´ne teslim edilirken, şüpheliler H.Y.(47), A.A.(41) ve S.Ç.(44) gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri H.Y., A.A. ve S.Ç. isimli 3 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde ihbar aldı. Şüphelileri takibe alan ekipler, 3 kişinin 2 farklı otomobilllerle Mudanya´ya geleceğini belirledi. Araçlar, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kumyaka Mahallesi´nde yapılan yol kontrolünde durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda, 1 adet üzerinde resim ve figürler bulunan altın işlemeli timsah derisi olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliği taşıyan obje, bir adet 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen el yazması altın işlemeli Tevrat, 2 adet ceylan derisi olduğu değerlendirilen İbranice yazılı kitap, 20 adet farklı çeşitlerde ve boyutlarda renkli taşlar, 2 adet taş üzerine insan figürü işlemeli tablo ve 2 adet ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eser ve malzemeler Bursa Müze Müdürlüğü´ne teslim edilirken, şüpheliler H.Y., A.A. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-04-13 12:35:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.