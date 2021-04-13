Özbek kadın, anne- kızı uyku ilacı kattığı menemenle uyutup, 1 kilo altını çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özbek kadın, anne- kızı uyku ilacı kattığı menemenle uyutup, 1 kilo altını çaldı

DHA

Özbek kadın, anne- kızı uyku ilacı kattığı menemenle uyutup, 1 kilo altını çaldı


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da Özbekistan uyruklu Sarvinoz I. (28), evlerinde çalıştığı E.Ç. adlı kadın ile annesi M.T.´yi içerisine uyku ilacı kattığı menemenle uyutarak yaklaşık 1 kilo altın ve 15 bin TL nakit parayı çalarak kaçtı. Şüphelinin evden bir çantayla çıktığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis, hırsızlık şüphelisi kadını yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, 5 Nisan´da Kestel ilçesi Yeni Mahallesi´nde meydana geldi. Çiftçi ailesi, evlerinde yardımcı olması amacıyla bir tanıdıklarının tavsiyesiyle Özbekistan uyruklu Sarvinoz I. ile anlaştı. Sarvinoz I., 29 Mart´ta İstanbul´dan Bursa´ya gelerek, ailenin evinde çalışmaya başladı. İddiaya göre 5 Nisan sabahı Sarvinoz I., kahvaltı için hazırladığı menemenin içerisine uyku ilacı kattı. Evde bulunan E.Ç. ile annesi M.T., bir süre sonra uykuya daldı. Sarvinoz I., evde bulunan yaklaşık 1 kilo altın ve 15 bin TL parayı alarak çantaya doldurdu, ardından da başörtüsü takarak, evden çıktı.
İslam Çiftçi, anne ve anneannesinin bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu öğrenince eve geldi. Sarvinoz I.´nın evde olmadığı fark eden İslam Çiftçi, para ve altınları kontrol etti. Para altınların çalındığını gören Çiftçi, polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden elinde çantayla çıktığı belirlenen Sarvinoz I.´nın yakalanması için çalışma başlattı.
`SÜREKLİ BİR ŞEYLERİ SORGULUYORDU´
Sarvinoz I.´nın işe alım süreci hakkında bilgiler veren İslam Çiftçi, "Annem ve anneanneme yardım için temizlikçi bir kadın lazımdı. Daha önce yanımızda çalışan yabancı uyruklu kadınlar oluyordu. Bir tanıdık vasıtasıyla biz bu kadına ulaştık. Pasaportunu inceledik, herhangi bir sıkıntısı yoktu. Geldiği gün otogardan aldık. Konuşkan birisiydi. Sürekli bir şeyleri sorguluyordu. Sürekli evin en sakin zamanlarını soruyordu. Anneanneme yakın ilgi gösterip mal varlığını sorguluyordu. Hep onun derdindeydi. 'Altınınız var mı? Para var mı? Fakir misiniz?' gibi sorular soruyordu. Bizden bilgi almak amacıyla hepimize sorular soruyordu" dedi.
`ISRARLA MENEMENİ YEDİRMEYE ÇALIŞMIŞ´
Olay gününü anlatan Çiftçi, "Olay günü sabahında kahvaltı hazırladıktan sonra ısrarla menemen yedirme isteğinde bulunmuş. Sürekli ısrar etmiş. Normalde diyeti önerir, yemek yemelerine izin vermezdi. Menemeni bolca anneme yedirmeye çalışmış. İçerisinde sakinleştirici varmış. Bizimkiler kendinden geçmiş. Anneme kimin ne zaman işten geleceğini sormuş. Daha sonra kapıyı annem ve anneannemin üzerine kilitlemiş. Anneannemin evinden, bizim yanındaki evimize geçip oradaki altın ve paraları aldıktan sonra kapıları kilitleyip kayıplara karışıyor. Sofranın yarısını toplamış, kalan yarısını toplamamış. Annem yarım saat sonra fark edip dışarı çıkmaya çalışmış. Kapının kilitlendiğini fark etmiş" diye konuştu.
`İKİ DOLMUŞ DEĞİŞTİREREK İZİNİ KAYBETTİRMİŞ´
Şüpheliye dair şimdiye kadar bir ize rastlanmadığını belirten İslam Çiftçi, "Kardeşim, gece saatlerinde evde gezdiğini fark etmiş. Anneannem rahatsız olur diyerek kardeşim kadına kızmış. Gece geç saatlerde gezmemesi gerektiğini söylemiş. O da sürekli evi geziyormuş. Sabahlara kadar uyumuyormuş. Bir kiloya yakın altın, 15 bin lira da nakit parayı alarak kayıplara karıştı. Öğrendiğimiz kadarıyla iki dolmuş değiştirmiş. Davutdede taraflarında izini kaybettirmiş. Bindiği dolmuşlarda da anladığımız kadarıyla terminale gidiş yolu aramış. Evden çıktığı anların güvenlik kameraları var. Anneannemin kürkünü ve baş örtüsünü almış. Normalde başı açık bir kadın. Kendini kamufle ederek, evden çıkmış" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2021-04-13 12:45:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 2 bin yıllık altın işlemeli Tevrat ele ...
2000 yıllık tarihi eserler ele geçirildi Piyasa değeri 3 milyon olan eserler, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi
YEREL HABERLER 2000 yıllık tarihi eserler ele geçirildi Piyasa ...
Darp edilen güvenlikçi konuştu Yeğeni kaybolduğu gerekçesi ile güvenlik görevlisini böyle dövdü
YEREL HABERLER Darp edilen güvenlikçi konuştu Yeğeni kaybolduğu ...
Bursa'da, ormanlıktaki 12 kilo uyuşturucuyu 'Galya' buldu
YEREL HABERLER Bursa'da, ormanlıktaki 12 kilo uyuşturucuyu 'Galya' ...
Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor
Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' denilerek kaldırılıyor
YEREL HABERLER Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' ...
Dişleri beyazlatmada sosyal medya önerileri sağlığınıza zarar verebilir Limon, karbonat ve hatta çamaşır suyu gibi ürünlerle dişleri beyazlatmak tehlikeli
YEREL HABERLER Dişleri beyazlatmada sosyal medya önerileri ...
Bursaspor son 5 deplasman maçının 4’ünü kaybetti
YEREL HABERLER Bursaspor son 5 deplasman maçının 4’ünü kaybetti
Bursa’nın dağ ilçeleri meyvecilikle kalkınacak
YEREL HABERLER Bursa’nın dağ ilçeleri meyvecilikle kalkınacak
Ormanda nefes kesen bonzai operasyonu kamerada Ormanlık alana sakladıkları uyuşturucu almaya gelirken böyle yakalandılar
YEREL HABERLER Ormanda nefes kesen bonzai operasyonu ...
Bursa’da öğrenciler bilimsel deney çalışmaları gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Bursa’da öğrenciler bilimsel deney çalışmaları ...
(Özel) Kısıtlamada alkollü yakalandı, "kanundan ve polisten kaçış yok" dedi Bursa'da kısıtlama saatinde ticari taksiyle şehir turu atan alkollü şahıs polise, "Kim olursa olsun, devletten ve kanundan kaçış yok" dedi Ekip otosu içinde tutanak düzenleyen polise sarılıp öpmek isteyen alkollü şahsı diğer polis, "pandemi var" diyerek uyardı
YEREL HABERLER (Özel) Kısıtlamada alkollü yakalandı, "kanundan ve ...
Kalp sağlığına dikkat
YEREL HABERLER Kalp sağlığına dikkat
(Özel) Patlayan davuluna usta bulamadı, meslek sahibi oldu Ramazan dolayısıyla davul satışları patladı
YEREL HABERLER (Özel) Patlayan davuluna usta bulamadı, meslek sahibi ...
1 günde 4 mevsimi yaşadılar
YEREL HABERLER 1 günde 4 mevsimi yaşadılar
Başkan Özkan’dan ramazan mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan ramazan mesajı
Ak pelikanların göçü bu yıl da görüntülendi
YEREL HABERLER Ak pelikanların göçü bu yıl da görüntülendi
BTB Başkanı Matlı, ramazan ayını kutladı
YEREL HABERLER BTB Başkanı Matlı, ramazan ayını kutladı
BURGİAD, Bursaspor’a başkan adayı çıkartacaklarını açıkladı
YEREL HABERLER BURGİAD, Bursaspor’a başkan adayı çıkartacaklarını ...
Yeğeninin kaybolduğu gerekçesiyle site güvenliğini böyle dövdü
YEREL HABERLER Yeğeninin kaybolduğu gerekçesiyle site güvenliğini ...
622 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER 622 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası geceyi ...
Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ...
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü sürüklenerek direğe çarptı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ...