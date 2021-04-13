Kestel’de budama atıkları organik gübreye dönüşüyor

Kestel Belediyesi ilçedeki bakım çalışmalarının ardından parklarda oluşan dal ve bitki atıklarından organik içeriğe sahip kompost gübre elde ediyor. Yaklaşık 1 yıldır devam eden çalışma kapsamında 10 ton kompost gübre, bitki üretiminde yeniden değerlendirildi.

Kestel Belediyesi tarafından kurulan tesiste, özellikle budama dönemlerinde ilçede bulunan park ve bahçelerden çıkan dal ve bitki atıklarından kompost elde ederek gübreye dönüştürülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budanan dallar toplanarak tesise getiriliyor. Makinede öğütülen dal ve bitki atıkları, katkı maddesi ve hayvan gübresiyle karıştırılarak sulanıyor ve yığın haline getiriliyor. Ekipler tarafından yapılan sıcaklık ve nem takibinin ardından yığınların fermantasyonu ve olgunlaşması sağlanıyor. Atıkların kompost gübreye dönüşümü ise yaklaşık 8 ay sürüyor. Kestel Belediyesi, yaklaşık 1 yıl içerisinde ilçedeki fidan dikimleri başta olmak üzere, parklar, bahçe, kavşak peyzajı gibi birçok alanda kullanılmak üzere 10 ton kompost gübre elde ederek, atıkları değerli bir kaynağa dönüştürmüş oldu.

“Ekonomimize katkı sağlamış oluyoruz”

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Göreve geldiğimiz günde bu yana tasarrufa önem veriyoruz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmet ediyoruz. Bu kapsamda Kestel Belediyesi’nin ihtiyacı olan gübreyi biz üretiyoruz. Budama yaptığımız ağaçların atık dallarını ya da bitkilerin atıklarını atmıyoruz. Çeşitli işlemlerden geçen atık bitkiler 8 ay boyunca gözlemleniyor. Üretilen gübreyi ilçemizde park ve bahçelerde değişik alanlarda yaptığımız peyzaj çalışmalarında kullanıyoruz. Bu sayede tasarruf sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 1 yıl içerisinde 10 ton organik gübre elde ettik. Hem doğaya saygımızı koruyoruz hem de geri dönüşüm sağlayarak ekonomimize katkı sağlamış oluyoruz’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.