23 Nisan’a özel resim yarışması Bayram coşkusunu resim yaparak yaşayacaklar

Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinleri kapsamında düzenlediği 23 Nisan Resim Yarışması ile çocuklara bayram coşkusunu resim yaparak yaşatacak.

Osmangazi Belediyesi, salgın sebebiyle evde kalan ve uzaktan eğitime tabi olan çocukların bayram coşkusundan ve etkinliklerinden mahrum kalmaması için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak resim yarışması düzenliyor. Yarışmaya, 16 Nisan 2021 tarihine kadar ilkokul ve ortaokul öğrencileri başvuru yapabilecek. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda belirlenen 25 resim, 23 Nisan’da ilçe genelindeki billboardlarda yayınlanacak. Ayrıca dereceye giren resimler için Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde bir sergi düzenlenecek.

Öğrenciler, yapmış oldukları resimlerin sağ üst köşesine adını soyadını, telefon ve adres bilgileri yazmış şekilde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne elden teslim ederek katılım sağlayabilecekler. Düzenlenen yarışmaya her yarışmacı, en fazla 1 eser ile katılabilecek. Yarışmada dereceye giren eserler, 23 Nisan tarihinde Osmangazi Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve Osmangazi Belediyesi’nin web adresinden açıklanacak. Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, yarışma ile ilgili detaylı bilgiye www.osmangazi.bel.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.

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