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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl'ün hava kalitesi anlık takip edilecek

İHA

İnegöl'ün hava kalitesi anlık takip edilecek

İnegöl Belediyesi, şehrin 8 ayrı noktasında yerleştirilen ölçüm cihazlarıyla İnegöl’ün hava kalitesini mercek altına aldı. Oluşturulan Hava Kalitesi İzleme Ağı ile hangi bölgede kirliliğin ne oranda olduğu ve bu kirliliğe nelerin sebep olduğu tespit edilerek daha kaliteli hava için gerekli önlemler alınacak. Belediye Başkanı Alper Taban, hava kalitesi ölçümlerini vatandaşların da canlı olarak takip edebileceğini duyurdu.
İnegöl Belediyesi, şehrin hava kalitesini arttırmak ve hava kalitesinin düşük olduğu bölgeleri daha dar lokasyonda tespit edip sebeplerini giderici müdahalelerde bulunmak adına 8 ayrı noktada Hava Kalitesi İzleme Ağı oluşturdu. İnegöl’ün 8 ayrı noktasında hava kalitesi ölçüm cihazları kuruldu. Bu sayede hangi bölgede hava kalitesinin düşük olduğu, buna nelerin sebep olduğu ve sorunun nasıl çözüleceği tespit edilmiş olacak.
8 ayrı noktada ölçüm cihazları kuruldu
Hamzabey OSB’de, Alanyurt bölgesinde, Huzur Mahallesinde, Yeniceköy Mahallesinde, Metal Sanayide, Ağaç İşleri Sanayiinde ve Kemalpaşa Mahallesinde kurulan ölçüm cihazlarının ardından, bugün şehrin merkezi konumundaki İnegöl Belediyesi binası önünde bulunan kavşakta da cihaz kurulumu tamamlandı. Belediye Başkanı Alper Taban, konu hakkında belediye binası önünde inceleme ve açıklamalarda bulundu. İnegöl Belediye Meclisi Çevre Komisyonu Üyeleri, Kent Konseyi üyeleri, Meclis Üyeleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü temsilcilerinin de katıldığı açıklamada, Başkan Taban İnegöl adına çok kıymetli bir çalışma olduğuna vurgu yaptı. Taban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Çevre Komisyonumuz, Kent Konseyimiz, Daire Müdürlerimiz, Meclis Üyelerimiz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile şehrimizdeki Hava Kalitesi İzleme Ağının oluşturulmasıyla ilgili bilgilendirmeyi yapmak için bir aradayız. Bu çalışmanın şehrimiz adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz çok yakın zamanda İklim Eylem Planı adı altında bir çalışma başlattık. Yani bizler sadece şehrin hava kalitesini konuşmaktan ziyade, artık Dünyanın gündemindeki küresel ısınma gibi, iklimlerdeki değişiklikler gibi konuları takip edebilmek adına İnegöl özelinde bir iklim eylem planı çalışması başlatmıştık. Bunu da Uludağ Üniversitesinden kıymetli hocamız Prof. Dr. Sıddık Cindoruk hocamızla yürütüyoruz.” Bugün hava kalitesi izleme ağı ile ilgili neler yaptığımızı duyurmak istiyoruz. Biliyorsunuz şehrimiz dinamik bir yapıya sahip. Özellikle güçlü bir ticaret potansiyeline sahip. Ciddi bir ekonomik dinamizme sahip. Sanayisiyle güçlü bir şehir. Dolayısıyla böyle bir şehirde hava kalitesini her an izlemenin doğru olacağını düşünerek adımlar attık, çalışma başlattık. Şehrimizin 8 ayrı noktasına cihazlar yerleştirerek aynı Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün istasyonunda yapılan ölçümler gibi hava kalitesini izlemeye almış oluyoruz. “Bugün şehir merkezimizde de bir cihazımız yerleştirildi. Öncelikle ölçüm cihazlarının nerelere kurulduğunu ifade edeyim; Belediyemizin ön kısmında, Hamzabey OSB’de, Alanyurt bölgemizde, Huzur Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde, Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarında, Metal Sanayimizde, Ağaç İşleri 19. Mobilya Sokakta ve Uludağ Üniversitesi Kampüsü bölgesinde Kemalpaşa Mahallemizde olmak üzere 8 cihazımızı yerleştirdik.”
Vatandaşlara çağrı
Taban, hava kalitesinin arttırılması noktasında vatandaşların da buna destek olması gerektiğini hatırlatarak, "Özellikle 2021 yılı içinde tehlikesiz atık toplama merkezi oluşturduk. Tehlikesiz atıkları bu merkezimize getirmeleri gerekiyor vatandaşlarımızın. Boş arsalar ya da uygun olmayan yerlere atıldığında cezai işlem uygulanıyor. Bizler gelişmiş bir şehir olarak bundan sonraki sürecimizde de hava kalitemizin en iyi şekilde izlenmesini arzu ediyoruz. Bu sürece etki eden kirletici unsurlar neyse, bunlarla alakalı da mutlaka gerekli takipleri yaparak adımları atacağız. Ben herkesin bu konuya destek vermesini arzu ediyorum. Zaman zaman vatandaşlarımızdan şu bacadan duman çıkıyor bunu niye görmüyorsunuz, bu insanlara niçin müdahale edilmiyor şeklinde şikayetler geliyor. Çevre Bakanlığı büyük işletmeleri online olarak izliyor. Özellikle OSB’lerde yer alan büyük işletmeleri Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz online olarak takibe almış durumda. Bacasında filtre var mı? Bu filtre görevini yerine getiriyor mu getirmiyor mu? Bacalardan çıkan her çıktı da havayı kirleten unsur olmayabiliyor. Ancak tabi havayı kirleten bir unsur varsa da biz bu unsurların üzerine giderek kendi yapacağımız tespitlerle bölgeyi ve lokasyonu tespit ederek adımlarımızı atacağız. Tabloda 8 ayrı noktayı incelediğimizde şuanda 100 sınır değerini aşan, hava kalitesinin düştüğü lokasyon olarak Ağaç İşleri Sanayi çıkıyor. Bu lokasyonlarda 104 birim olarak çıkan Ağaç İşleri Sanayi bölgemiz. Biliyorsunuz bu noktada Valiliğimizin de aldığı bir karar var. Bundan sonra katı yakıttan çıkarak çevreci yakıta geçilmesi isteniyor. Dolayısıyla ben sanayicilerimizin de bu konuya dikkatini çekmek istiyorum. İnşallah şehrimizin bundan sonraki süreçte hava kalitesiyle alakalı bir olumsuzluğu yaşanmaması adına bu tedbirleri almış oluyoruz. Güncel olarak vatandaşlarımızın da ben hava kalitesi ölçümlerini takip etmesini istiyorum. Şuan kurulacak son bir cihaz var. Kurulumdan 1015 gün sonra da canlı olarak sonuçlar aktarılmaya başlayacak.” diye konuştu.

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