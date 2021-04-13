Bursa için fırtına uyarısı

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

Bursa Valiliği yarın için fırtına uyarısı yaparak, tedbirli olunmasını istedi.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle; “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimiz genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına beklendiğinden, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir”

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