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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’ün lezzet haritası anketle belirlenecek

İHA

İnegöl’ün lezzet haritası anketle belirlenecek

İnegöl Belediyesi, İnegöl’ün gastronomi şehri olmasına yönelik başlatılan proje kapsamında “Türkiye’de İnegöl Mutfağı” algısının ölçülmesine yönelik paydaş anketi düzenledi. İnegöl içinden ve İnegöl dışından kişilerin katıldığı iki ayrı anketle İnegöl mutfağının lezzetleri yeni bir sürece adım atacak.
Bir yandan altyapı ve üstyapı faaliyetleri sürerken bir yandan da şehrin kültürel gelişimi, turizm değerlerinin tanıtımı ve şehre kazandırılması noktasında çalışmalar yürüten İnegöl Belediyesi, İnegöl mutfağı için güzel bir adım attı. İnegöl’ün gastronomi şehri olmasına yönelik başlatılan proje kapsamında “Türkiye’de İnegöl Mutfağı” algısının ölçülmesine yönelik paydaş anketi düzenledi.
Yapılan bu çalışmayla maksimum 4 dakika sürecek paydaş anketine katılanlar, İnegöl’ün eşsiz lezzetlerinin tanıtımı ve gelecek nesillere aktarılması noktasında izlenecek sürece katkı sağlayacak. Şehrin gastronomi zenginliğini ortaya çıkarmak için Mart ayında kırsal mahallelerde kültürel envanter çalışması oluşturmak için çalışmalar başlatan İnegöl Belediyesi, 95 kırsal mahallede yapılacak çalışmalarda İnegöl mutfağının zenginliğini tescilleyecek yöresel tatların ortaya çıkarılmasını hedefliyor. Bu süreç içerisinde gerek İnegöl’den gerekse İnegöl dışından kişilerin katılımıyla bir algı anketi oluşturarak sürecin sağlıklı yürümesi, istatistiki veriler elde edebilmek için www.inegol.bel.tr adresi üzerinde bir anket linki oluşturuldu. Ankete katılacak kişilerden adı ve soyadı talep edilmemekle birlikte, anketin güvenilirliği açısından sorulara objektif yanıtlar verilmesi ricasında bulunuldu.
Söz konusu anketin Ramazan ayı boyunca ilgili linkten doldurabileceğini belirten Belediye Başkanı Alper Taban, başta ilçe halkı olmak üzere şehir dışından da İnegöl sevdalılarının, İnegöl mutfağına katkı koymak isteyenlerin ankete katılmalarını rica etti. Taban, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz şehrimizin eşsiz lezzetleriyle ilgili uzun soluklu bir çalışmaya başladı Mart ayında. Bu çalışmaya katkı sunması adına da Gastronomi Şehri İnegöl başlığı altında bir anket düzenledik. Online ankete katılan herkes, İnegöl mutfağının temellerine bir tuğla koymuş olacak. Şimdiden fikirleri ve görüşleriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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