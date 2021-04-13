Hamitler Mezarlığı sıralı definlere kapanıyor

Bursa’da yaklaşık 1 milyon metrekare alanlı Hamitler Kent Mezarlığı, 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren sıralı definlere kapanırken, bundan sonra defin işlemleri Hasköy Mezarlığı’nda yapılacak.

Altyapı, ulaşım, çevre, tarihi miras, spor tesisleri gibi yatırımlarla geleceğin Bursa’sını inşa etmek için yoğun bir mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan en acı günlerinde de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmetlerle zor günlerinde vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki 1300 mezarlığın bakım, onarım ve temizliğinin yanı sıra Bursa’ya yeni bir mezarlık alanı kazandırma çalışmalarında da sona geldi. Yaklaşık 418 bin metrekare alan üzerinde 131 adet mezarlık adası, 3 adet şehitlik adası, 2 adet yeni doğan ve 2 adet tıbbi atık gömü alanı bulunacak Hasköy mezarlığında, altyapı, çevre duvarları ve mezarlık içi yollarla ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Bu arada günlük ortalama 55 ve geçtiğimiz yıl toplam 19 bin 870 defin işleminin gerçekleştiği Bursa’da Hamitler Kent Mezarlığı, kapasitesinin iyice azalması nedeniyle 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren sıralı definlere kapatılıyor. Sıralı defin işlemleri bundan sonra 2013 yılında devreye alınan ve doluluğun yüzde 1’ler seviyesinde olduğu 500 bin metrekarelik Erdoğanköy Mezarlığına veya 418 bin metrekarelik Hasköy Mezarlığı’na yapılacak.

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