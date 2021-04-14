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Faciada TIR şoförü, çarpmayı önlemek için yolun sağına ve soluna kaçma eylemine başvurmamış

DHA

Faciada TIR şoförü, çarpmayı önlemek için yolun sağına ve soluna kaçma eylemine başvurmamış


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Kestel ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili TIR şoförü ve lojistik firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede yer verilen 5 kişilik heyetin hazırladığı bilirkişi raporunda TIR şoför birinci derecede asli kusurlu sayıldı. Raporda TIR'ın yüksek hızda ilerlediği, önünde seyreden araca çarpmayı önlemek için yolun sağ ve solunda uygun alan olmasına rağmen kaçma eylemine başvurulmadığı, araçları arkadan çarparak sürüklediği belirtildi. Raporda ayrıca TIR şoförünün hızını bölgenin şartlarına göre ayarlamadığı, iniş eğimli karayolunda motor frenini kullanmadığı ifade edildi.
Kaza, 12 Mart´ta Kestel ilçesi Barakfakih mevkiinde meydana geldi. Faruk Eskiçırak yönetimindeki 18 AAJ 361 plakalı TIR, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada TIR´ın çarptığı 22 araçtaki Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler öldü, 20 kişi de yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
`KAZA ANINI HATIRLAMIYORUM´
Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Faruk Eskiçırak tutuklandı. Eskiçırak´ın ifadesinde şunları söylediği belirtildi:
"Yirmi yıldan fazla TIR şoförüyüm.2 yıla yakın bir süredir çalıştığım firmada, hep aynı aracı kullandım. Periyodik bakımlarını aracın zamanı geldiğinde serviste yaptırdım. Rampadan inmeye başlayınca fren tutmadı. Hızım iyice arttı. En son hızım 120 kilometreye dayandı. Motor bağırıyordu, aracım 4'üncü vitesteydi. Rampadan inerken önümde seyreden araçlara çarpmamak için kendilerini korna, selektörle uyarıp, dörtlüleri yakıp, yol vermelerini istedim. Rampada bulunan araçlar sağa sola kaçışıp yol verdi. Rampadan aşağıya zikzaklar çizerek indim. Amacım önümde seyreden araçlara vurmamaktı. En son düzlüğe doğru giriş yaptım. Bir anda trafik ışıklarının kırmızı yandığını, araçların orada durduğunu gördüm. Aracımı, sağa doğru manevra yaptırıp, devirme eğilimine girdim. Işıklara gelmeden öndeki bir araca çarpınca aracın yönü ışıkların istikametine döndü. Direksiyon bir anda kilitlenip stop etti. O anda hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldım. İlk araca çarptığımda başımı bir yerlere vurmuş olacağım ki kaza anını ve nerelere çarptığımı hatırlamıyorum. Kazadan sonra birilerinin gelip, beni araçtan çıkarmaya çalıştıklarını hatırlıyorum. Kazanın dorse fren körüklerinin boşalmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Dorsedeki yükün en son indiğim rampada çekiciye baskı yaptığını hissettim. Tüm tedbirleri almama rağmen aracımı, durdurmam mümkün olmadı."
ŞOFÖRE 22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nın kazaya ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan, TIR şoförü ve lojistik firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede tutuklu sanık Faruk Eskiçırak, tutuksuz sanıklar TIR sahibi S.A.P ve dorse sahibi Y.P. ile lojistik firma baş şoförü M.A. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan kusurları oranında hapis cezası talep edildi.
ÇEKİCİNİN, TRAFİĞE ÇIKMASININ UYGUN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edilen iddianamede, kaza sonrası polis tarafından hazırlanan tutanak ve bilirkişi raporlarına yer verildi. Polisin kaza tutanağında, TIR şoförü Faruk Eskiçırak'ın birinci derecede asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.
İddianamede yer alan, 5 kişilik heyet tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda ise 06 CHS 523 plakalı çekicinin sistem sorgusunda 2 Mart 2021'de Samsun'da Karayolları Trafik Kanunu'nun (kamyon çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır durumda bulundurmamak) maddesinden işlem yapılarak trafikten men bilgisinin POLNET sistemine girildiği, 7 günlük izin süresi bitiminde bu eksikliğin giderilmediği ve bu nedenle çekicinin eksiklik giderilinceye kadar trafiğe çıkmasının uygun olmadığını tespit edildiği ifade edildi. TIR'ın yüksek hızda ilerlediği, önünde seyreden araca çarpmayı önlemek için yolun sağ ve solunda uygun alan olmasına rağmen kaçma eylemine başvurulmadığı, araçları arkadan çarparak sürüklediği bilgisi paylaşılan raporda, takografta çekicinin eski plakasının kayıtlı olduğu, aracın kalibrasyonunun yapılmadığı vurgulandı.
FREN SİSTEMLERİNİN BAKIMSIZLIĞI, KAZADA CİDDİ ETKEN OLDU
Raporda aynı zamanda kaza anında çarpmanın da etkisiyle aracın hız kadranının 101 kilometrede takılı olmasına rağmen en son hızın 93 kilometre olarak görüldüğü vurgulanarak takografa usulsüz müdahale olduğuna işaret edildi. Sürüş süresinin toplam 10 saat 10 dakika olarak tespit edildiği aktarılan bilirkişi raporunda, sürücünün yasal süreyi 1 saat 10 dakika aştığı bilgisi de verildi. Ayrıca raporun sonuç kısmında çekici ve dorsenin fren sisteminde hava kaçağı ve 'patlamanın' söz konusu olmadığı, fren sistemlerinin bakımsızlığının ölümlü, yaralamalı ve hasarlı trafik kazasının meydana gelmesinde ciddi anlamda etken olduğu ifade edildi.
TIR ŞOFÖRÜ HIZINI, BÖLGE ŞARTLARINA GÖRE AYARLAMADI
Çekicinin ve dorsenin malikinin tekerlek ve fren bakımlarını zamanında yaptırmadığı için kusurlu olduğu aktarılan raporda, TIR şoförünün de hızını bölgenin şartlarına göre ayarlamadığı, trafik hız işaret levhalarına riayet etmediği gibi sürekli iniş eğimli karayolunda motor frenini kullanmadığından da kusurlu bulunduğu yer aldı.
Firmanın baş şoförü M.A. aracın bakımlarının kısa süre önce yapıldığını, şoförden de kendisine herhangi bir arıza bildirimi gelmediğini öne sürerken, diğer şüpheliler de haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. İddianamede, sanıkların 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-04-14 13:17:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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