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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım Belediyesinden ücretsiz eğitim

İHA

Yıldırım Belediyesinden ücretsiz eğitim

Yıldırım Belediyesi’nin, nitelikli iş gücü ortaya çıkarmak ve istihdama katkı sağlamak hedefiyle düzenlediği Bilgisayar Destekli İmalat (CadCam) eğitimi başladı.
Yıldırım Belediyesi’nin toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması, genç işsizliğin azaltılması, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanın yetiştirilmesi ile mesleki bilgi ve becerinin arttırılması hedefiyle verdiği ücretsiz teknik eğitimlerden Bilgisayar Destekli İmalat (CadCam) eğitimi başladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde, MEB, İŞKUR ve Kızılay Toplum Merkezi işbirliği ile açılan kursa devam eden kursiyerlere MEB onaylı ve sanayide geçerliliği olan sertifika verileceğini söyledi. Yılmaz, üretimi yapılacak makine parçalarının görsel olarak bilgisayar ortamında tasarlanıp, üretim aşamaları oluşturularak CNC tezgahlarında uygulama yapılıp prototip ürün elde edileceğini dile getirdi. Başkan Yılmaz, "Genç nüfusun istihdam edilmesi için istihdam açığı olan meslek gruplarında becerilerinin geliştirilmesi ve iş hayatına kazandırılması sonucunda ilçemizdeki genç işsiz oranının düşürülmesi ile başta tekstil sanayisi olmak üzere, otomotiv sanayi ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması en önemli hedefimiz. Bu eğitimden mezun olan kursiyerlerimiz de makine ve otomotiv sanayiinde Bilgisayar Destekli Tasarım Elemanı, Bilgisayar Destekli CAM operatörü ve CNC Operatörü olarak görev alacaklardır” dedi.

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