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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

158 yıllık pul tarihi bu sergide 4 bin pulluk dev sergi

İHA

158 yıllık pul tarihi bu sergide 4 bin pulluk dev sergi

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın fethinin 695’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlediği Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında ‘Osmanlı’dan Günümüze Pulların Serüveni’ adlı sergiyi açtı. PTT işbirliğinde hazırlanan sergide, 1863 yılından başlayıp günümüze kadar basılan 4 bin pul yer alıyor.
Osmangazi Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ve 17 yıldır büyük bir coşkuyla düzenlediği ‘Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ni bu yıl salgın sebebiyle her zamankinden farklı etkinlikler ile kutluyor. Bu etkinliklerden bir tanesi olan ‘Osmanlı’dan Günümüze Pulların Serüveni’ adlı sergi düzenlenen törenle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde açıldı. PTT ile işbirliğinde düzenlenen sergide, 1863 yılından başlayıp günümüze kadar basılan 4 bin pul yer alıyor. Atatürk, tarih, kültür varlıkları, taşıt, doğa ve spor gibi ayrı temalarda basılan pulların yer aldığı sergi 20 Mayıs’a kadar gezilebilecek. Sergide, ayrıca Osmangazi Belediyesi’nin Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin tanıtımı ve posta hizmetlerinde kullanılmak amacıyla bastırdığı pullar da sergileniyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Korona virüs maalesef hayat şeklimizi değiştirdi. Geçtiğimiz yıldan bu yana tedbirler ve kısıtlamalar çerçevesinde hayatımızı sürdürürken, belediye olarak düzenlediğimiz sosyal ve kültürel etkinlikler de farklılıklar kazandı. Salgın sebebiyle, 17 yıldır geleneksel olarak düzenlediğimiz Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ni geçtiğimiz yıl düzenleyemedik. Bu yıl ise fetih şenliklerini, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak düzenlediğimiz etkinliklerle kutluyoruz” dedi.
Bu yılki Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin başlangıcını geçtiğimiz hafta, Çelebi Mehmed Han’ın vefatının 600. yıl dönümü anısına düzenlenen ‘Çelebi Mehmed Dönemi Eserleri’ sergisi ile yaptıklarını hatırlatan Başkan Dündar, “Bugün de şenlikler kapsamında hazırladığımız ‘Osmanlı’dan Günümüze Pulların Serüveni’ adlı serginin açılışını yapıyoruz. Şenlikler kapsamında iki sergi daha ve üç sempozyum düzenleyeceğiz. Bu etkinlikleri, geçmiş yıllardaki gibi sadece Nisan ayı süresince değil zamana yayarak gerçekleştireceğiz. Şenlikler kapsamında her yıl düzenlediğimiz Osmanlı Sultanları Sempozyumu’ bu yıl 22 Mayıs’ta başlayacak. Sempozyumda ‘III. Murad Dönemi ve Bursa’ konusu ele alınacak. Düzenleyeceğimiz ikinci sempozyum ‘Uluslararası Orhon Yazıtları ve Türk Moğol İlişkileri Sempozyumu’ olacak. Üçüncü sempozyum ise 9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu” olacak. Geçtiğimiz yıl Kırgızistan’da düzenlenen bu etkinliğe bu yıl biz ev sahipliği yapacağız. Tabi bu etkinliğin gerçekleşmesi salgın koşullarına da bağlı” diye konuştu.
‘Osmanlı’dan Günümüze Pulların Serüveni’ adlı serginin çok önemli bir etkinlik olduğunu dile getiren Başkan Dündar, “Dünyada ilk posta pulu 1840 yılında İngiltere’de basılıyor. Osmanlı döneminde ise ilk pul 1863 yılında basılıyor. O günden bu zaman kadar basılan pullar bu sergide yer alıyor. Atatürk, tarih, kültür varlıkları, taşıt, doğa ve spor gibi ayrı temalarda basılan pullar yer alıyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin tanıtımı ve posta hizmetlerinde kullanılmak amacıyla bastırdığımız pullarda bu sergide bulunuyor. Kültürel manada önemli bir çalışma oldu. Pul tarihimizi burada sergiliyoruz. Benim de kendi pul koleksiyonum var. Liseden bu yana topluyorum. Herkesi pul koleksiyonu yapmaya davet ediyorum” dedi.
PTT Bursa Başmüdür Vekili Hüseyin Salman ise yaptığı konuşmada, “Osmanlı Devleti’nin ilk pulu 13 Ocak 1863 tarihinde basılmıştır. İlk Türk pulları tarihe ‘Tuğralı Pullar’ olarak geçmiştir. 158 yıllık geçmişe sahip pullarımız ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip eden yenilikçi yaklaşımlarla yoluna devam etmektedir. 2002 yılından bu yana düzenlenen En İyi Avrupa Yılı yarışmasında bu sene ‘Tarihin Posta Yolları’ temalı pulumuz ile Altın Pul ödülünü kazandık. Osmangazi Belediyesi tarafından hazırlanan Osmanlı’dan Günümüze Pulların Serüveni’ne şirketimiz arşivlerinde bulunan pullar ile katkıda bulunmaya çalıştık. Bu değerli çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.
Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu da, “Bu ay fetih ayı. Düzenlediğimiz etkinliklerle bu hayırlı ayı tüm hemşehrilerimize hatırlatmaya çalışıyoruz. Bugün çok güzel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Postacılık, bizim medeniyetimizin temel taşlarından bir tanesi. 1200’lü yıllarda dahi posta yollarının açık olması bizim medeniyetimizin bir özelliğiydi. Bursa’da verilen bir ferman, atlı ulaklar vasıtasıyla Buhara’ya uzanabiliyordu. Zaman geçtikçe mektuplar ve pullar çıktı. 1800’lü yılların ortasından itibaren başlayan pul maceramız, bugün açılışını yaptığımız sergide yer alıyor. Tüm vatandaşlarımızı bu önemli sergiyi ziyaret etmeye bekliyorum” diye konuştu.
Başkan Dündar, konuşmaların ardından PTT Bursa Başmüdür Vekili Hüseyin Salman’a sergi için vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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