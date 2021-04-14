5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, ağır yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Yusuf Hassun (5), beton zemine düşerek, ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İstiklal Caddesi'nde, 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonunda oynayan Suriyeli Yusuf Hassun, iddiaya göre, dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Ağır yaralanan Yusuf, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yusuf Hassun'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-14 17:38:09



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