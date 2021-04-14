Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri yaptıkları operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 gündür yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda, 53,08 gram Metamfetamin, 41,43 gram Sentetik Kannobioid, 16,02 gram esrar, 3 adet hassas terazi ve 3 adet tabanca ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan, B.K.(29), A.Ş.(56), İ.D.(24), H.A.(21) ve Ü.A. (20) serbest bırakılırken, H.D. (24), H.Ş. (20), S.Ş. (23), S.Ş. (21), A.Y. (33) ve B.A. (30) tutuklandı.

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