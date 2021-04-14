Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar açık olacak

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Bursa Valiliği, Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün 18 Nisan Pazar günü açık olacağını duyurdu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada "2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021YDS/1) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 18 Nisan 2021 Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında İlimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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