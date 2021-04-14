Uludağ içecek çevresel ayak izini "GES" ile azaltmaya devam ediyor Yenice'de 30 bin metrekarelik alana kurulacak GES ile her yıl 13 bin 630 ağaç doğaya geri dönecek Uludağ içecek yenilenebilir enerji alanında geliştirdiği projeler sayesinde her yıl 5 milyon 607 bin kg eşdeğerindeki karbondioksitin atmosfere salınmasına engel oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ içecek çevresel ayak izini "GES" ile azaltmaya devam ediyor Yenice'de 30 bin metrekarelik alana kurulacak GES ile her yıl 13 bin 630 ağaç doğaya geri dönecek Uludağ içecek yenilenebilir enerji alanında geliştirdiği projeler sayesinde her yıl 5 milyon 607 bin kg eşdeğerindeki karbondioksitin atmosfere salınmasına engel oldu

İHA

Uludağ içecek çevresel ayak izini "GES" ile azaltmaya devam ediyor Yenice'de 30 bin metrekarelik alana kurulacak GES ile her yıl 13 bin 630 ağaç doğaya geri dönecek Uludağ içecek yenilenebilir enerji alanında geliştirdiği projeler sayesinde her yıl 5 milyon 607 bin kg eşdeğerindeki karbondioksitin atmosfere salınmasına engel oldu

Sektörünün öncüsü Uludağ içecek, geliştirdiği doğa dostu ve çevreci projeler sayesinde her yıl 5 milyon 607 bin kilogram karbondioksitin atmosfere dağılmasına engel oldu. Firma bu yıl ağustos ayı itibari ile Yenice tesislerindeki 30 bin m2 ‘lik alana kurulacak olan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile, 1 yılda tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 28’ini GES ile sağlamış olacak.
Endüstriyel faaliyetler, motorlu taşıt kullanımı, ısınma araçları gibi insanın faaliyetleri sonucu oluşan aşırı karbon salınımı Küresel ısınmayı arttıran etkenlerin başında geliyor. Küresel ısınmanın önüne geçmenin en efektif çözümü ise yenilenebilir enerji kaynakları yönelmek. Özelikle iş dünyasının ve sektörlerin de küresel ısınma ile mücadelede bu tip efektif çözümleri dikkate almaları hayati önem taşıyor.

"Her yıl 13 bin 630 ağaç doğaya geri dönecek"
Türkiye'de gazlı içecek denince ilk akla gelen firma olma özeliğini taşıyan Uludağ içecek, geliştirdiği çevreci ve doğa dostu projeleriyle sektördeki diğer firmalara göre öne çıkıyor. Kurulduğu günden bugüne, 100 yılı aşkın süredir çevre ve toplum için değer üreten adımlarla faaliyetlerini sürdüren firma iklim değişikliği ve etkilerinin bilincinde, yaşanabilir bir dünya için çevresel ayak izlerini sürdürülebilir şekilde azaltmaya yönelik bu güne dek yaptığı çalışmaların karşılığında yıllık 4 milyon kWh’lik iyileştirme ile yılda 2 milyon 492 bin kg eşdeğerindeki karbondioksitin(CO2) atmosfere salınmasını engelledi.
Uludağ içecek bunlara ek olarak yenilenebilir güneş enerjisi sistemine geçiş sürecinde de, bu yıl ağustos ayı itibari ile Yenice fabrikasında 30 bin metrekarelik bir alana kurulacak olan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile, 1 yılda tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 28’ini GES ile sağlamış olacak. Bu da mevcut iyileştirmelere ek olarak yıllık 5 milyon kWh’lik azalma daha sağlamış olacak ve firma her yıl toplam 5 milyon 607 bin kg eşdeğerindeki karbondioksitin (CO2) atmosfere salınmasını engellemiş ve doğaya en az 13 bin 630 adet ağaç kazandırmış olacak.

"Yılda 96 bin metreküp atık su geri kazanılacak"
Firmadan yapılan açıklamada "Yenice üretim tesisinde teknik ekibimizin önderliğinde başlattığımız bu çalışmayı tüm lokasyonlarımızda gerçekleştirmeyi ve her yıl artan oranlarda yenilenebilir GES’den yararlanmayı hedefliyoruz. Bunların yanı sıra, suyun verimli kullanımı ve su ayak izimizi azaltma çalışmalarımız kapsamında, atık su arıtım ve geri kazanım projemizle yılda yaklaşık 96 bin m3 atık su geri kazanımı elde ederek mavi su ayak izimizin azaltılmasını sağlayacağız. Bu projemizle ile elde ettiğimiz geri kazanım oranı yıllık Bin 750 bireyin su tüketimine karşılık gelmektedir. Buna ek olarak, 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri'nde Platin Ödül almaya hak kazandığımız, üretim hatlarımız boyunca çeşitli noktalardaki iyileştirme çalışmaları ile ham suyumuzun yüksek oranda geri kazanımını sağladığımız projemiz ile Yenice ve Çaybaşı üretim tesislerimizde toplam yıllık ortalama 275 bin m3 suyun geri kazanımı sağlamaktayız. Bu projemizle ile elde ettiğimiz geri kazanım oranı ise 5050 bireyin yıllık su tüketimine karşılık gelmektedir. Sorumlu üretim vizyonumuz doğrultusunda, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için ekolojik ayak izimizin azaltılmasına yönelik çalışmalarımıza sektöre öncü bir şekilde hız kesmeden devam edeceğiz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar açık olacak
YEREL HABERLER Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar açık olacak
BUTTİM’e Türk-İslam sanatlarına özgü mimariyle yeni cami yapılacak
YEREL HABERLER BUTTİM’e Türk-İslam sanatlarına özgü mimariyle yeni ...
5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, ağır yaralı
YEREL HABERLER 5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, ağır ...
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
5 yaşındaki çocuk 5'inci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı
YEREL HABERLER 5 yaşındaki çocuk 5'inci kattan aşağı düşerek ağır ...
Kestel Belediyesi 10.00-16.00 arasında hizmet verecek
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi 10.00-16.00 arasında hizmet verecek
Nilüfer Hatun MTAL’den anlamlı proje
YEREL HABERLER Nilüfer Hatun MTAL’den anlamlı proje
Karacabey Belediyesi’nden yoğun ramazan mesaisi
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi’nden yoğun ramazan mesaisi
158 yıllık pul tarihi bu sergide 4 bin pulluk dev sergi
YEREL HABERLER 158 yıllık pul tarihi bu sergide 4 bin pulluk dev ...
Camilerde gönüllü temizlik
YEREL HABERLER Camilerde gönüllü temizlik
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli öldü; kaza anı kamerada 
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli öldü; ...
Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği anlar ...
Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; cadde ve sokaklar dolu
YEREL HABERLER Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; ...
Osmangazi’de ramazan sohbetleri Dündar: “Sosyal dayanışma üst seviyeye çıktı”
YEREL HABERLER Osmangazi’de ramazan sohbetleri Dündar: “Sosyal ...
Kronik hastaların oruç tutmasında bir sakınca yok
YEREL HABERLER Kronik hastaların oruç tutmasında bir sakınca yok
İkinci doz aşınızı ihmal etmeyin
YEREL HABERLER İkinci doz aşınızı ihmal etmeyin
Hasköy mezarlığında defin işlemi başladı
YEREL HABERLER Hasköy mezarlığında defin işlemi başladı
Yıldırım Belediyesinden ücretsiz eğitim
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesinden ücretsiz eğitim
Çözüm merkezine en fazla bildirimde bulunanlar mükafatlandırıldı
YEREL HABERLER Çözüm merkezine en fazla bildirimde bulunanlar ...
Limak Enerji ve ENVER işbirliğiyle verimli enerji
YEREL HABERLER Limak Enerji ve ENVER işbirliğiyle verimli enerji
BUÜ’den Teknofest’e 240 öğrenci ve 45 takım
YEREL HABERLER BUÜ’den Teknofest’e 240 öğrenci ve 45 takım
Bursalı avukat 103 generalle ilgili suç duyurusunda bulundu Suç duyurusunda bulunan Av. Cüneyt Bülent Şeker, "yayımlanan bildiri ülkemizin yaşadığı darbe formatlarını taklit ediyor"
YEREL HABERLER Bursalı avukat 103 generalle ilgili suç duyurusunda ...
Faciada TIR şoförü, çarpmayı önlemek için yolun sağına ve soluna kaçma eylemine başvurmamış
YEREL HABERLER Faciada TIR şoförü, çarpmayı önlemek için yolun ...
Büyükşehirin çekleri Mudanya esnafında da geçerli
YEREL HABERLER Büyükşehirin çekleri Mudanya esnafında da geçerli