Otomobil içindeki yılan doğaya bırakıldı

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Bursa’da otomobilin içinden çıkan yılan itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.



Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin içinde yılan olduğunu fark eden otomobil sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri arabanın içinden yılanı aldı. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından bırakıldı.

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