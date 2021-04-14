5'inci kat balkonundan düşen Suriyeli Yusuf, öldü (2)

Kreşler ve anaokulu kapatıldı mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşüp, ağır yaralanan Yusuf Hassun, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz çocuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-14 23:18:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.