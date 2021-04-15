12 metre yükseklikten düşen çocuk hayatını kaybetti

Bir aşının daha kanda pıhtılaşma şüphesiyle kullanımı durduruldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Olay; Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Apartmanın 5. katındaki dairenin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Yusuf Hassun(5), dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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