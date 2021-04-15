'GUHEM'e tüm gücümüzle katkı sağlamaya hazırız'

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Bursalı bir üniversite heyeti, GUHEM’e tüm güçleriyle katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

BTSO’nun 2013 yılında ortaya koyduğu vizyonla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçen GUHEM, Bursa'daki bir üniversitenin akademisyenlerini ağırladı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ve GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu tarafından merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verilirken, GUHEM’in uzay ve havacılık alanlarında özellikle genç neslin farkındalığını artırdığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “Başkanımız İbrahim Burkay’ın öncülüğünde Odamız tarafından hayata geçirilen GUHEM gençlerimiz ve çocuklarımıza uzay, havacılık alanında vizyon kazandıracak. Bu alanda birçok projeye de ilham olacağını düşündüğüm GUHEM için üniversitelerimizle yapacağımız iş birlikleri çok büyük önem taşıyor. GUHEM ve üniversite öğrencilerimiz ile kıymetli akademisyenlerimizin iç içe olması projemizi daha ileriye taşıyacaktır” dedi.

Ziyarette bulunan üniversite akademisyenleri de, "GUHEM’in ülkemizin milli uzay ve havacılık hedeflerine önemli hizmetler yapacak olmasından dolayı gururluyuz. Genç ve dinamik yapımızla bizler de tüm gücümüzle projeye destek vereceğiz. TEKNOFEST’e paydaş üniversite olarak yoğun katılım sağlıyoruz. Bu yıl Sanayi Bakanlığımızın ve T3 Vakfının teşvikleriyle havacılık yarışması Bursa Yunuseli Havaalanı’nda gerçekleştirecek. Havacılık konusunda Bursa’da gerçekleştirilecek özgün çalışmaları kent dinamiklerimizle birlikte GUHEM işbirliğinde gerçekleştirebiliriz” dedi.

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