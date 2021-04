Esgin: "Mutant virüse karşı tedbirlere titizlikle uyalım" AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Aşı yaptırmama oranı yüzde 30"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, mutant virüsle vaka sayılarının hızla arttığına ve tüm dünyada üçüncü pik yaşandığına dikkat çekerek, "Salgının yayılımın hızını önlemek, kurallara titizlikle uyarak mümkün olacaktır" dedi.

Korona virüs ile mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu belirten Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye'nin aşılama sürecinde dünyanın ilk altı ülkesi arasında yer aldığını söyledi. Aşı olanların hastalığa yakalanma, yakalansa bile hastaneye veya yoğun bakıma yatma oranlarını azalttığını belirten Esgin, "Buna rağmen aşılama grupları içerisinde ne yazık ki yüzde 30'lara varan aşı yaptırmama oranını mutlaka azaltmalıyız ve aşımızı yaptırma bilincini ortaya koymalıyız" dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, şunları söyledi:

"Korona virüs salgını tüm dünyada ne yazık ki düşünülenden daha uzun bir süredir etkisini sürdürmektedir. Mutant virüs, üçüncü pik olarak nitelendirebileceğimiz dünyada yeni vaka artışlarının nedeni olarak ortaya çıkmıştır. Devlet millet el ele savaşarak salgına karşı mücadelemizi başarıya ulaştırabileceğimiz ortadadır. Salgına karşı en etkili silahımız aşılamada, tüm dünyada tedarik sorunları yaşanırken, Türkiye dünyanın ilk altı ülkesi arasında yer almaktadır. Yaş ve risk gruplarına göre şeffaf ve adil bir aşılama sürecini hem de vatandaşımıza aşı seçeneği sunmak suretiyle sürdürmekteyiz. Şimdi tam burada; iki noktaya temas etmek istiyorum: Birincisi aşılama grupları içerisinde ne yazık ki yüzde 30'lara varan aşı yaptırmama oranını mutlaka azaltmalıyız ve aşımızı yaptırma bilincini ortaya koymalıyız. Çünkü aşı olanların hastalığa yakalanma, hastalığa yakalansa bile hastaneye ve yoğun bakıma yatma oranlarını çok azalttığı bilinmektedir. İkincisi vaka artış oranlarının yeni bir zirve yaptığı bu dönemde, önlemlere her zamankinden daha fazla dikkat etmeliyiz. Sağlığımızı tehdit eden Korona virüs salgınının yayılım hızını önlemek, kurallara titizlikle uyarak mümkün olacaktır. İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan Kısmi Kapanma tedbirlerine uyarak yeni normalleşme sürecini başlatmak hepimizin elinde. Hepimiz çok bunaldık ama başka çaremiz yok. Her can bizim canımız. Birlikte başaracağız."

