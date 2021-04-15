Motosiklette yanındaki kadını dövdü

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da, kasalı motosikletteki sürücünün, yanında oturan kadını darp ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Beşyol Kavşağı´nda meydana geldi. Park halindeki 3 tekerlekli kasalı motosikletteki iki kişi, tartışmaya başladı. Daha sonra kimliği belirsiz erkek sürücü, yanında oturan kadını darp etti. Çevredekilerin müdahale etmesinin ardından motosikleti çalıştıran şüpheli, darp ettiği kadın ile birlikte uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2021-04-15 15:32:19
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