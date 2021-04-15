Motosiklette yanındaki kadını dövdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da, kasalı motosikletteki sürücünün, yanında oturan kadını darp ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Beşyol Kavşağı´nda meydana geldi. Park halindeki 3 tekerlekli kasalı motosikletteki iki kişi, tartışmaya başladı. Daha sonra kimliği belirsiz erkek sürücü, yanında oturan kadını darp etti. Çevredekilerin müdahale etmesinin ardından motosikleti çalıştıran şüpheli, darp ettiği kadın ile birlikte uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2021-04-15 15:32:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.