AK Parti Gençlik Kolları, kapı kapı ramazan pidesi dağıtıyor

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları, ramazan ayının bereketini Bursa halkı ile paylaşıyor. Ramazan pideleri, Bursa’nın farklı noktalarındaki ailelerle paylaştırılıyor.

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları, ramazan ayı boyunca düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek olan organizasyonlarla Bursa’nın her noktasında vatandaşlara iftarlık pide ikramı yapacak. AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen organizasyonlarda AK Partili gençler ilk programlarına Yıldırım İlçesi’ne bağlı Yavuzselim Mahallesi’nde başladı.

Yavuzselim Mahallesi’nde çalınmadık kapı, fethedilmedik gönül bırakmayan gençler, vatandaşlarla hasbihal ederek, ramazan ayının feyz ve bereketi eşliğinde iftar sevinçlerine ortak oldu. Organizasyon hakkında bilgiler veren AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, “Ramazan ayı boyunca düzenleyeceğimiz ziyaretlerle Bursamızın her noktasında vatandaşlarımızla buluşarak, hatırlarını soracak, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının sıkıntılarına karşın paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sembolü olan Ramazan’ın güzelliklerini hep birlikte yaşayabilmek adına şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızın kapılarını çalacağız” dedi.

