Dereye uçan minibüste mahsur kaldı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da kontrolden çıkıp dereye uçan minibüste mahsur kalan sürücü Yusuf Demirel (60), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi´nde meydana geldi. Yusuf Demirel yönetimindeki 16 KNF 99 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Bedre Deresi´ne uçtu. Demirel, su seviyesinin yaklaşık 70 santimetre olduğu derede, aracında mahsur kaldı. Demirel bağırarak yardım isteyince çevredekiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, araca merdiven uzatarak Demirel´i kurtardı.

Demirel, kazayı yara almadan atlatırken, araç ise çekici ile dereden çıkartıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-15 15:38:30



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