İnegöl'ün turizm değerleri sergiyle izlenime sunuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl'ün turizm değerleri sergiyle izlenime sunuldu

İHA

İnegöl'ün turizm değerleri sergiyle izlenime sunuldu

İnegöl Belediyesi, Turizm Haftası kapsamında şehrin turizm değerlerinin görseller ve bilgi notlarıyla tanıtıldığı 'Turizm Şehri İnegöl' isimli sergi düzenledi. Uzun Sokakta görücüye çıkan sergide İnegöl’ün turizm değerlerinin yer aldığı 130 fotoğraf izlenime sunuldu.
Tarih ve kültür zenginliği bakımından birçok eseri bünyesinde barındıran ve geçmişin önemli kadim medeniyetlerinin mührünü taşıyan İnegöl, mobilyası, köftesi, tarihi mehteri, Oylatı ve ayçekirdeği, çileği, yaban mMersini gibi tarımsal değerleriyle her geçen gün bölgesinde aranan ve örnek gösterilen bir şehir olarak yoluna devam ediyor. Sanayi, mobilya ve tarım sektöründeki atılımlarıyla bir cazibe merkezi olan İnegöl, bu sektörleri destekleyici olma adına turizm ayağında da son yılarda adından söz ettirir hale geldi. İnegöl Belediyesi tarafından ilçenin markalarıyla adından söz ettirmesi, turizmin İnegöl ile özdeşleşmesi ve şehrin bu sektörden gerektiği payı alabilmesi noktasında önemli adımlar atılıyor.
İnegöl Kent Müzesi ile İnegöl Mobilya Ağaç Sanayi Müzesinin merkezinde olacağı geçmişin tüm ihtişamının yansıtılacağı tarih ve kültür turizmi, şifalı suları ile misafirlerine sağlık sunan, temiz havası ve doğal güzellikleri ile adeta cennetten bir köşe olan Kaplıca Merkezi Oylat ile sağlık turizmi, İnegöl’ün doğal güzelliklerini ortaya çıkaracak hem ulusal hem de uluslararası arenada alternatif sporların çekim merkezi haline gelen Doğa Sporları Ve Turizm Merkezi (DOSTUM), bunun yanında İnegöl’ü turizm alanında bir adım öne çıkaracağı düşünülen yeşil turizm, alternatif turizm, doğa turizm, macera turizmi ve kültürel turizm alanlarıyla İnegöl, yeni dönemde bu alanda ciddi kazanımlar elde etmenin planlarını yapıyor. İnegöl Belediyesi de şehrin turizm potansiyeline vurgu yapmak, aynı zamanda 1522 Nisan Turizm Haftası vesilesiyle “Turizm Şehri İnegöl” adıyla özel bir sergi hazırladı. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla şehrin turizm değerlerinin tanıtıldığı sergi, bugün 11.00’da Uzun Sokak girişinde açıldı.
Sergi ayrıca dijital olarak, https://dijitalkitap.inegol.bel.tr/ adresinden de ziyaret edinilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dereye uçan minibüste mahsur kaldı
YEREL HABERLER Dereye uçan minibüste mahsur kaldı
Çalınan parasının bir kısmı iade edilince şikayetinden vazgeçti
YEREL HABERLER Çalınan parasının bir kısmı iade edilince ...
Motosiklette yanındaki kadını dövdü
YEREL HABERLER Motosiklette yanındaki kadını dövdü
AK Parti Gençlik Kolları, kapı kapı ramazan pidesi dağıtıyor
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kolları, kapı kapı ramazan pidesi ...
Dereye uçan araçtan böyle kurtardılar Azgın suların ortasında kalan sürücü uzatılan merdivenle kenara gelebildi
YEREL HABERLER Dereye uçan araçtan böyle kurtardılar Azgın suların ...
BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde
YEREL HABERLER BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde
Demir korkuluk çocuğun ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER Demir korkuluk çocuğun ölümüne neden oldu
Başkan Dündar: "Osmangazi’yi, ilçe sınırları ile sınırlandıramazsınız"
YEREL HABERLER Başkan Dündar: "Osmangazi’yi, ilçe sınırları ile ...
Eğitime sportif destek
YEREL HABERLER Eğitime sportif destek
Kısıtlamada "yok artık dedirten görüntü"...Polisi karşısında gördü, iskambil oynamaya devam etti Kısıtlamada ruhsatsız kafede oyun oynayanlara polis baskını yapıldı, 118 bin lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kısıtlamada "yok artık dedirten görüntü"...Polisi ...
SMA hastası Ali Osman'ın yardım kumbarası çalındı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER SMA hastası Ali Osman'ın yardım kumbarası çalındı; o ...
Esgin: "Mutant virüse karşı tedbirlere titizlikle uyalım" AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Aşı yaptırmama oranı yüzde 30"
YEREL HABERLER Esgin: "Mutant virüse karşı tedbirlere titizlikle ...
Kadına şiddet her yerde Pırpır tabir edilen kasalı motosikletin üzerinde yanındaki kadını darp eden şahıs kameraya böyle yakalandı
YEREL HABERLER Kadına şiddet her yerde Pırpır tabir edilen kasalı ...
Bursa’da bisiklet sürücülerinin yol verme kavgasında yumruklar konuştu
YEREL HABERLER Bursa’da bisiklet sürücülerinin yol verme kavgasında ...
Atık yağı getir, maskeyi götür
YEREL HABERLER Atık yağı getir, maskeyi götür
Belediye ile tapu müdürlüğü arasında dijital işbirliği
YEREL HABERLER Belediye ile tapu müdürlüğü arasında dijital ...
Kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 98 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kıraathanede oyun oynayan 25 kişiye 98 bin lira ceza
İznikliler vaka sayısı artınca İstanbullulara seslendi: ‘Sakın buraya gelmeyin’
YEREL HABERLER İznikliler vaka sayısı artınca İstanbullulara ...
Bursa'da radyoaktif madde Sezyum 137 ele geçti
YEREL HABERLER Bursa'da radyoaktif madde Sezyum 137 ele geçti
'GUHEM'e tüm gücümüzle katkı sağlamaya hazırız'
YEREL HABERLER 'GUHEM'e tüm gücümüzle katkı sağlamaya hazırız'
Avukatı kasten öldürmeye teşebbüs davası ertelendi
YEREL HABERLER Avukatı kasten öldürmeye teşebbüs davası ertelendi
Bursa'da radyoaktif madde operasyonu... Nükleer silah yapımında kullanılan 256 gram Sezyum maddesini 2 milyon dolara satmak isteyen 4 kişi jandarma tarafından yakalandı 10 miligram sezyum maddesinin bile patlayıcı haline getirilmesi durumunda büyük bir binada geniş çaplı hasara sebep olabileceği bildirildi Yasaklı radyoaktif maddeyi 2 milyon dolara satacaklardı
YEREL HABERLER Bursa'da radyoaktif madde operasyonu... Nükleer silah ...
Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli oldu Olimpiyat sporcularının sağlığı BURTOM'a emanet
YEREL HABERLER Olimpiyat vizesini alan Bursalı sporcular belli ...
(Özel) Esnaf ve elemanını hırsız sanıp feci şekilde darp ettiler
YEREL HABERLER (Özel) Esnaf ve elemanını hırsız sanıp feci şekilde ...