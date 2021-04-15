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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dündar, son iki yılın en başarılıları arasında

İHA

Dündar, son iki yılın en başarılıları arasında

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette Marmara Bölgesi’nde son 2 yılın en başarılı ilçe belediye başkanları arasında yüzde 62,3 başarı oranıyla ikinci seçildi. Başkan Dündar, Türkiye genelindeki büyükşehirler arasında ise en başarılı beşinci ilçe belediye başkanı oldu.
ORC Araştırma Şirketi tarafından Türkiye genelinde 30 büyükşehirde yapılan “Yerel Yönetimler Performans AraştırmasıSon 2 Yılın En Başarılı Belediye Başkanları” anketi sonuçlandı. 30 büyükşehirde, 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde toplam 27 bin 160 kişi ile yüz yüze anket ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemi ile yapılan anketin sonuçlarına göre Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yüzde 62,3 başarı oranıyla Marmara Bölgesi’nde son 2 yılın en başarılı ilçe belediye başkanları arasında ikinci sırada yer aldı. Başkan Dündar, Türkiye genelindeki büyükşehirler arasında ise en başarılı beşinci ilçe belediye başkanı oldu. Anket sonuçlarına göre Başkan Dündar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 50.5 oy oranını da 11,8 puanlık artış sağladı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İlçemizi sokak sokak gezerek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Vatandaş odaklı çalışıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı yapıyoruz. Yapılan her hizmeti öncelikle vatandaşımız, mahallemiz, ilçemiz ve kentimiz için yapıyoruz. Bizi başarılı kılan da işte bu anlayışımız. Bursa ve Osmangazi halkına vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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