Bursaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1

DHA

Bursaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Cem Özbay, Cemil Tunç
BURSASPOR: Canberk Yurdakul Ramazan Keskin (Dk. 46 Furkan Emre Ünver), Taha Altıkardeş, Aykut Akgün, Onur Atasayar, Tuğbey Akgün, Özer Hurmacı (Dk. 62 Batuhan Kör (Dk. 90+3 Ozan İsmail Koç), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Berat Altındiş (Dk. 61 Eren Güler)
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Kurtuluş Yurt - Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen (Dk. 61 Abdurrahim Dursun), Doğan Can Davas, Emir Halilovic (Dk. 82 Mehmet Yiğit), Hakan Bilgiç, Selçuk Alibaz (Dk. 68 İshak Çakmak), Berat Satılmış (Dk. 61 Yonathan Del Valle), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 61 Ruben Rayos Serna)
GOLLER: Dk. 85 Dk. 90+4 Eren Güler (Bursaspor) Dk. 45 Feyyaz Belen (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
SARI KART: Fırat Arıkan (Royal Hastanesi Bandırmaspor)TFF 1'inci Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Bursaspor, ilk yarıyı geride kapattığı karşılaşmada Royal Hastanesi Bandırmaspor'u genç oyuncusu Eren Güler'in, 84 ve 90+4'üncü dakikada attığı goller ile 2-1 mağlup etti.
28'inci dakikada Bursaspor etkili geldi. Tuğbey´in pası ile birlikte ceza sahasına topla birlikte giren Berat, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Kurtuluş topu çeldi.
39'uncu dakikada Burak Kapacak´ın pası sonrası ceza sahası içerisinde Burak Altıparmak gelişine yaptığı vuruşta top savunmadan sekti. Devamında röveşataya çıkan Burak Altıparmak´ın vuruşu kısa kalırken, Onur´un altıpas üzerinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta yöneldi.
45'inci dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor öne geçti. Orta alandan gönderilen uzun top, savunmada Ramazan´ın müdahalesi yeterli olmadı. Ceza sahası çizgisinde önünde bulduğu top ile içeriye giren Feyyaz, yerden yaptığı plase vuruş ile meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-1.
57'nci dakikada aldığı pas ile ceza sahasına topla birlikte giren Özer, rakibini ekarte ettikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Özer´in vuruşunda üzerine gelen topa kaleci Kurtuluş sahip oldu.
66'ncı dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta, Burak Altıparmak´ın yaptığı plase vuruş sonrası meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
85'inci dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Burak Kapacak'ın pası ile birlikte kaleci ile karşı karşıya kalan Eren, yaptığı düzgün vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
90'ıncı dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak yakın kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
90+4'üncü dakikada Bursaspor öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Burak Altıparmak'ın içeriye doğru gönderdiği topa gelişine vuran Eren, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-1.
Karşılaşma bu skor ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-04-15 21:05:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor (EK ...
İftara yetişmeye çalışan sürücünün aracı alev aldı
YEREL HABERLER İftara yetişmeye çalışan sürücünün aracı alev aldı
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Bandırmaspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Bandırmaspor: 1 (İlk yarı ...
Bursaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor ...
Büyükşehir meclisinde komisyon seçimleri yapıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir meclisinde komisyon seçimleri yapıldı
İnegölspor tek puanla yetindi
YEREL HABERLER İnegölspor tek puanla yetindi
Evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı Bursa'da gündüz vakti kredi kartı ile kapısını açıp girdikleri evden 200 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çalan hırsızlar yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Evden servet götüren kadın hırsızlar ...
Dündar, son iki yılın en başarılıları arasında
YEREL HABERLER Dündar, son iki yılın en başarılıları arasında
Ramazan’ın bereketini birlikte yaşıyoruz
YEREL HABERLER Ramazan’ın bereketini birlikte yaşıyoruz
Erikli Çocuk Aktivite Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Erikli Çocuk Aktivite Merkezi açıldı
Dereye uçan minibüste mahsur kaldı
YEREL HABERLER Dereye uçan minibüste mahsur kaldı
İnegöl'ün turizm değerleri sergiyle izlenime sunuldu
YEREL HABERLER İnegöl'ün turizm değerleri sergiyle izlenime sunuldu
Çalınan parasının bir kısmı iade edilince şikayetinden vazgeçti
YEREL HABERLER Çalınan parasının bir kısmı iade edilince ...
Motosiklette yanındaki kadını dövdü
YEREL HABERLER Motosiklette yanındaki kadını dövdü
AK Parti Gençlik Kolları, kapı kapı ramazan pidesi dağıtıyor
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kolları, kapı kapı ramazan pidesi ...
Dereye uçan araçtan böyle kurtardılar Azgın suların ortasında kalan sürücü uzatılan merdivenle kenara gelebildi
YEREL HABERLER Dereye uçan araçtan böyle kurtardılar Azgın suların ...
BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde
YEREL HABERLER BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde
Demir korkuluk çocuğun ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER Demir korkuluk çocuğun ölümüne neden oldu
Başkan Dündar: "Osmangazi’yi, ilçe sınırları ile sınırlandıramazsınız"
YEREL HABERLER Başkan Dündar: "Osmangazi’yi, ilçe sınırları ile ...
Eğitime sportif destek
YEREL HABERLER Eğitime sportif destek
Kısıtlamada "yok artık dedirten görüntü"...Polisi karşısında gördü, iskambil oynamaya devam etti Kısıtlamada ruhsatsız kafede oyun oynayanlara polis baskını yapıldı, 118 bin lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kısıtlamada "yok artık dedirten görüntü"...Polisi ...
SMA hastası Ali Osman'ın yardım kumbarası çalındı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER SMA hastası Ali Osman'ın yardım kumbarası çalındı; o ...
Esgin: "Mutant virüse karşı tedbirlere titizlikle uyalım" AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Aşı yaptırmama oranı yüzde 30"
YEREL HABERLER Esgin: "Mutant virüse karşı tedbirlere titizlikle ...
Kadına şiddet her yerde Pırpır tabir edilen kasalı motosikletin üzerinde yanındaki kadını darp eden şahıs kameraya böyle yakalandı
YEREL HABERLER Kadına şiddet her yerde Pırpır tabir edilen kasalı ...